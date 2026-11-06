Campo largo, il problema non è vincere le elezioni. È dimostrare di saper governare l’Italia

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Il problema del campo largo non è la sua ampiezza. È la sua profondità politica. O meglio, la difficoltà di trasformare un’alleanza tra partiti in un progetto di governo capace di interpretare le esigenze dell’Italia. Mettere insieme forze politiche differenti per costruire un’alternativa al centrodestra è un’operazione legittima. Ma la politica non può esaurirsi nella matematica elettorale. Sommare percentuali non significa necessariamente sommare idee, programmi e capacità di governo.

Il centrosinistra italiano sembra oggi impegnato soprattutto a trovare un equilibrio tra le proprie componenti, talvolta più attento a non compromettere l’unità interna che a costruire una proposta riconoscibile sui grandi temi che interessano il Paese. Sicurezza, immigrazione, lavoro, imprese, crescita economica, politica estera, difesa europea, identità culturale e religiosa: sono questioni sulle quali gli italiani hanno bisogno di risposte chiare. Non necessariamente risposte semplici, ma certamente comprensibili. E proprio qui emerge la contraddizione fondamentale del campo largo: la distanza tra la volontà di rappresentare un’alternativa politica e la difficoltà di elaborare una visione sufficientemente condivisa per esercitare il potere.

I diritti delle minoranze e le esigenze della maggioranza

La tutela delle minoranze è un principio fondamentale di ogni democrazia liberale. Nessuno dovrebbe metterlo in discussione. Ma una forza politica che aspira a governare deve anche saper interpretare le esigenze della maggioranza dei cittadini, senza lasciare che il dibattito pubblico venga assorbito prevalentemente dalle battaglie identitarie. Il rischio, per una parte del centrosinistra, è trasmettere l’impressione che alcune rivendicazioni simboliche ricevano maggiore attenzione rispetto ai problemi quotidiani di milioni di italiani.

Non si tratta di contrapporre i diritti civili ai diritti sociali. Si tratta di comprendere che la famiglia che fatica ad arrivare alla fine del mese, il commerciante preoccupato per la sicurezza, il lavoratore che vede diminuire il proprio potere d’acquisto e l’imprenditore soffocato dalla burocrazia chiedono alla politica risposte altrettanto urgenti.

Una democrazia deve proteggere le minoranze. Ma una politica che vuole governare deve anche dimostrare di saper rappresentare la maggioranza. Le due responsabilità non sono incompatibili. Diventano un problema quando la politica non riesce più a tenerle insieme.

La sicurezza non è di destra. È un diritto dei cittadini

Per troppo tempo una parte della cultura progressista ha faticato a riconoscere pienamente il valore politico della sicurezza. Eppure, la sicurezza non è una prerogativa ideologica della destra. È un diritto fondamentale, soprattutto per le fasce sociali più esposte. Chi vive nelle periferie, chi utilizza i mezzi pubblici, chi gestisce un negozio o torna a casa la sera dopo il lavoro non dovrebbe essere costretto a scegliere tra sensibilità sociale e richiesta di legalità. La sicurezza è anche una forma di giustizia sociale. Perché chi possiede maggiori risorse può spesso proteggersi meglio, mentre chi vive in condizioni di fragilità dipende maggiormente dalla capacità dello Stato di garantire ordine e protezione. Il centrosinistra deve dimostrare di saper costruire una politica della sicurezza che non venga percepita soltanto come una risposta alle iniziative degli avversari. La prevenzione sociale è indispensabile. Ma non sostituisce il controllo del territorio, la certezza delle regole e l’efficacia dell’azione delle istituzioni.

Il caso Salis e le piazze di Milano: la coerenza si misura anche nelle scelte

La questione della credibilità politica emerge anche nella scelta dei rappresentanti e nel rapporto con i movimenti di protesta. La candidatura di Ilaria Salis al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra ha rappresentato una scelta politica precisa, sostenuta da un consenso elettorale significativo. Per i suoi sostenitori è diventata un simbolo della difesa dei diritti e dell’antifascismo. Per i critici, invece, quella candidatura ha sollevato interrogativi sul rapporto tra militanza radicale, legalità e responsabilità istituzionale.

La presunzione di innocenza è un principio irrinunciabile e non può essere sacrificata alla polemica politica. Ma questo non impedisce di discutere l’opportunità delle candidature e dei messaggi che una forza politica intende trasmettere attraverso di esse. Anche i disordini verificatisi a Milano nell’ottobre 2026 e il dibattito attorno a Youssef Siher e al Movimento 17 ottobre hanno riaperto la discussione sul rapporto tra protesta sociale e rispetto delle regole. Le responsabilità individuali devono essere accertate nelle sedi competenti. Resta però una domanda politica: quale rapporto intende mantenere il centrosinistra con le componenti più radicali della protesta?

La libertà di manifestare è un diritto. La violenza contro persone, attività commerciali e forze dell’ordine non può invece trovare giustificazione nella legittimità delle rivendicazioni sociali. Una coalizione che aspira a governare dovrebbe saper difendere il dissenso e, contemporaneamente, condannare senza ambiguità qualsiasi forma di intimidazione o violenza.

Non può esistere una legalità a geometria variabile, rigorosa quando riguarda gli avversari politici e indulgente quando coinvolge ambienti ideologicamente più vicini. È un principio che deve valere per tutti gli schieramenti.

Immigrazione: l’accoglienza senza regole non è una politica

Lo stesso problema riguarda l’immigrazione. L’Italia ha bisogno di politiche migratorie razionali, capaci di tenere insieme il rispetto dei diritti umani, le esigenze del mercato del lavoro, la sostenibilità dei servizi pubblici e la sicurezza. L’accoglienza non può essere un principio astratto, così come il contrasto all’immigrazione irregolare non può trasformarsi in una campagna permanente contro gli stranieri. Governare significa distinguere tra immigrazione regolare e irregolare, favorire l’integrazione, contrastare lo sfruttamento e pretendere il rispetto delle leggi.

La solidarietà, per essere credibile, deve accompagnarsi alla responsabilità. Una coalizione che aspira a guidare il Paese dovrebbe spiegare con precisione come intende gestire gli ingressi, i rimpatri nei casi previsti dalla legge, l’integrazione culturale, il lavoro e la convivenza nelle città. Non bastano le dichiarazioni di principio. Occorrono strumenti, risorse e decisioni.

Imprese e crescita: la sinistra deve superare una diffidenza culturale

C’è poi il rapporto con il mondo produttivo. L’Italia è un Paese che vive grazie al lavoro di milioni di dipendenti, professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori. Eppure, in alcune componenti della cultura progressista, sembra sopravvivere una diffidenza verso l’impresa privata, quasi che la creazione di ricchezza fosse un interesse da contenere anziché una risorsa da valorizzare.

È una contraddizione che merita una riflessione profonda. Senza imprese competitive non esiste occupazione stabile. Senza investimenti non esiste innovazione. Senza crescita economica diventa sempre più difficile finanziare sanità, istruzione, pensioni e protezione sociale. Una sinistra moderna dovrebbe saper difendere il lavoratore senza guardare con sospetto l’imprenditore. Dovrebbe parlare di produttività, merito, innovazione, semplificazione amministrativa, pressione fiscale e competitività con la stessa convinzione con cui difende salari, welfare e servizi pubblici.

Il problema non è scegliere tra capitale e lavoro. È comprendere che una politica economica efficace deve creare le condizioni affinché entrambi possano crescere. E su questo terreno il campo largo deve ancora chiarire come conciliare le differenti visioni economiche presenti al suo interno.

NATO, riarmo europeo e Ucraina: le divisioni che pesano sulla credibilità internazionale

Ma è sulla politica estera che le contraddizioni diventano particolarmente delicate. L’Italia è membro della NATO, dell’Unione europea e del G7. La sua collocazione internazionale non rappresenta una questione secondaria, ma una componente essenziale della sicurezza nazionale. Di fronte alla guerra in Ucraina, alle tensioni tra Russia e Occidente e alla crescente instabilità internazionale, un eventuale governo dovrebbe essere in grado di assumere decisioni rapide e coerenti.

Il campo largo presenta invece differenze sostanziali.

Il Partito Democratico mantiene una posizione favorevole al sostegno dell’Ucraina, anche sul piano militare, pur con sensibilità interne differenti. Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra esprimono posizioni più critiche verso le forniture di armamenti, privilegiando la ricerca di una soluzione diplomatica. Non si tratta di sfumature marginali. Sono posizioni che incidono direttamente sul ruolo dell’Italia nelle alleanze internazionali. La diplomazia è indispensabile. Nessuna guerra può essere considerata una soluzione auspicabile e ogni iniziativa credibile per raggiungere una pace giusta merita attenzione.

Ma resta una domanda: quali garanzie di sicurezza dovrebbero accompagnare un eventuale accordo tra Russia e Ucraina? E quale contributo sarebbe disposta a offrire l’Italia? Anche il riarmo europeo divide. È legittimo discutere dell’entità delle spese militari, della loro sostenibilità economica e della necessità di non compromettere gli investimenti in sanità e istruzione. Ma la difesa europea non può essere affrontata soltanto attraverso la contrapposizione tra armi e servizi pubblici. Il tema riguarda anche la capacità dell’Europa di proteggere i propri cittadini, ridurre le dipendenze strategiche e contribuire alla stabilità internazionale.

La pace non si costruisce soltanto invocandola. Richiede diplomazia, credibilità, alleanze e capacità di deterrenza.Un eventuale governo del campo largo dovrebbe decidere se e come rafforzare la difesa europea, quali impegni assumere nella NATO e quale sostegno garantire all’Ucraina. Sono scelte che non possono essere rinviate indefinitamente per preservare gli equilibri della coalizione.

Israele, Palestina e Iran: una politica estera non può vivere di ambiguità

Il Medio Oriente rappresenta un altro banco di prova.

La sicurezza di Israele, il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione, la crisi umanitaria, il terrorismo e il ruolo dell’Iran richiedono una politica estera capace di tenere insieme principi e responsabilità. Il diritto di Israele a esistere in sicurezza non può essere messo in discussione. Allo stesso tempo, la tutela della popolazione palestinese, il rispetto del diritto internazionale e la prospettiva di una soluzione politica fondata su due Stati devono restare obiettivi fondamentali.

Condannare le scelte di un governo israeliano non significa negare la legittimità dello Stato di Israele. Così come denunciare il terrorismo di Hamas non significa ignorare le sofferenze dei civili palestinesi. Su questi temi il centrosinistra ha trovato convergenze importanti, ma permangono sensibilità differenti nell’interpretazione delle responsabilità, degli strumenti diplomatici e delle relazioni internazionali.

E poi c’è l’Iran.

Il ruolo della Repubblica islamica negli equilibri regionali, il sostegno a organizzazioni armate, le preoccupazioni sul programma nucleare e la repressione delle libertà interne costituiscono questioni che nessuna forza di governo può sottovalutare. Difendere i diritti delle donne iraniane, contrastare la proliferazione nucleare e promuovere la stabilità regionale non significa sostenere automaticamente un intervento militare. Significa però riconoscere che la politica internazionale richiede posizioni chiare, capaci di distinguere tra dialogo diplomatico e accettazione di comportamenti contrari ai diritti fondamentali.

La domanda, ancora una volta, è politica: quale sarebbe la linea comune del campo largo davanti a una nuova crisi internazionale?

Uno Stato laico, ma con radici cristiane: il nodo dell’identità italiana

Esiste poi una questione culturale e politica che merita altrettanta attenzione: il rapporto tra il centrosinistra, l’identità cristiana del Paese e il voto cattolico. L’Italia è uno Stato laico. Ma è anche una nazione la cui storia, cultura e tradizione sono state profondamente influenzate dal cristianesimo e dal cattolicesimo. Le Chiese, l’arte, le istituzioni assistenziali, le tradizioni popolari, il volontariato e una parte importante della cultura sociale italiana testimoniano un’eredità che attraversa i secoli.

Riconoscere queste radici non significa imporre una fede religiosa né attribuire ai cittadini diritti differenti in base al proprio credo. Significa riconoscere la storia del Paese. La laicità dello Stato non dovrebbe essere confusa con la rimozione dell’identità culturale e religiosa. Al contrario, dovrebbe garantire la libertà di tutti, nel rispetto della Costituzione. È in questo contesto che emerge il rapporto con l’Islam. Una parte del centrosinistra sostiene una maggiore apertura al pluralismo religioso e al riconoscimento delle comunità musulmane presenti in Italia. È una posizione che trova fondamento nella libertà religiosa garantita dalla Costituzione.

Ma questa apertura deve accompagnarsi a un principio altrettanto chiaro: nessuna tradizione religiosa può giustificare violazioni dei diritti fondamentali. Parità tra uomo e donna, libertà di espressione, libertà di coscienza, diritto di cambiare religione e rispetto delle leggi devono valere per tutti. La questione non riguarda l’Islam nel suo complesso, che comprende comunità e interpretazioni differenti, ma ogni eventuale pratica religiosa incompatibile con i principi costituzionali.

L’integrazione non dovrebbe significare cancellazione delle identità. Ma neppure accettazione di regole parallele a quelle dello Stato.

E qui nasce una domanda che il centrosinistra dovrebbe affrontare apertamente: come conciliare il riconoscimento delle radici cristiane dell’Italia con una società sempre più pluralista? Non è necessario scegliere tra identità e accoglienza. È necessario spiegare come possano convivere.

Dove va il voto cattolico?

La questione diventa ancora più significativa sul piano elettorale. Per decenni il cattolicesimo democratico ha rappresentato una delle componenti fondamentali della politica italiana, contribuendo alla costruzione delle istituzioni repubblicane, dello Stato sociale e della stessa cultura del centrosinistra.

Oggi quel mondo non costituisce più un blocco politico unitario. Una rilevazione SWG del marzo 2025 indicava, tra i cattolici praticanti intervistati, un orientamento del 54,7% verso il centrodestra e del 23,1% verso il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle raccoglieva separatamente il 12,5%.

Sono dati riferiti a un campione specifico e a un momento preciso, non una fotografia definitiva del voto cattolico nel 2026. Ma offrono un elemento di riflessione. Il mondo cattolico è plurale. Esistono sensibilità maggiormente legate alla famiglia, alla bioetica e alle tradizioni religiose, così come sensibilità che pongono al centro solidarietà, accoglienza, pace e giustizia sociale.

La stessa dottrina sociale della Chiesa comprende valori che attraversano le tradizionali divisioni politiche. Sarebbe dunque sbagliato identificare automaticamente il cattolicesimo con uno schieramento. Ma sarebbe altrettanto riduttivo ignorare la questione della rappresentanza.

Quale spazio occupa oggi il cattolicesimo democratico nel campo largo? Come vengono considerate le sensibilità religiose di milioni di cittadini? E in quale modo il centrosinistra intende conciliare le proprie battaglie sui diritti civili con le differenti convinzioni morali e culturali presenti nel Paese? Sono domande legittime, alle quali non basta rispondere contrapponendo progressismo e conservatorismo.

La laicità non richiede di dimenticare le radici cristiane. E la difesa delle radici cristiane non richiede di negare la libertà religiosa agli altri. Una politica matura dovrebbe essere capace di tenere insieme entrambi i principi.

Il vero problema: un’alleanza elettorale non è automaticamente una maggioranza di governo

Il campo largo presenta anche punti di convergenza importanti. Sanità pubblica, salari, scuola, protezione sociale e alcune riforme del lavoro costituiscono terreni sui quali le diverse forze progressiste hanno elaborato proposte comuni. Sarebbe scorretto negarlo.

Ma una coalizione che aspira a governare deve essere valutata anche sulla capacità di affrontare le questioni sulle quali esistono divergenze. Perché governare significa scegliere. Significa approvare bilanci, assumere decisioni sulla sicurezza, negoziare con Bruxelles, confrontarsi con Washington, affrontare crisi internazionali e garantire stabilità alle istituzioni. Significa anche saper dire dei no, assumendosene la responsabilità

Il centrodestra, naturalmente, non è immune da contraddizioni e deve essere giudicato sui risultati delle proprie politiche. Ma l’esistenza di problemi nella maggioranza non risolve automaticamente quelli dell’opposizione.

Essere alternativi a Giorgia Meloni non costituisce, da solo, un programma di governo. E l’unità costruita attorno alla necessità di battere un avversario rischia di rivelarsi insufficiente quando bisogna prendere decisioni che dividono gli stessi alleati. Il centrosinistra non ha necessariamente bisogno di diventare più conservatore, né di rinunciare alla propria identità progressista. Ha bisogno di chiarire quale idea di Italia intenda proporre.

Un’Italia capace di difendere i diritti senza dimenticare i doveri. Di garantire sicurezza senza sacrificare le libertà. Di accogliere senza rinunciare alle regole. Di sostenere le imprese senza trascurare i lavoratori. Di riconoscere le proprie radici cristiane senza compromettere la laicità dello Stato. E soprattutto un’Italia consapevole della propria collocazione europea e atlantica, capace di perseguire la pace senza rinunciare alla responsabilità della propria sicurezza.

La sfida del campo largo non è dunque soltanto elettorale. È culturale, politica e istituzionale. Deve dimostrare che le differenze tra i partiti possono diventare una ricchezza e non una paralisi decisionale. Che la pluralità delle sensibilità non impedisce la chiarezza delle scelte. Che un programma comune può essere qualcosa di più di un elenco di compromessi.

Il campo largo deve decidere se vuole essere soltanto una coalizione contro Giorgia Meloni o una vera alternativa di governo.

Perché il Paese non ha bisogno semplicemente di un’altra maggioranza parlamentare. Ha bisogno di sapere quale direzione quella maggioranza intenda prendere. E questa direzione deve essere riconoscibile prima del voto, non negoziata soltanto dopo.

Per vincere le elezioni può bastare stare insieme. Per governare l’Italia bisogna sapere dove andare. Ed è proprio questa la domanda alla quale il campo largo deve ancora dare una risposta pienamente convincente.

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