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“Nelle elezioni locali il tempo non è una variabile neutrale. Chi annuncia per primo il proprio candidato conquista mesi preziosi di visibilità, presidia il dibattito pubblico e costruisce gradualmente la propria immagine presso gli elettori”. Lo sottolinea un’analisi dell’istituto demoscopico Yoodata – realizzata per Milano Quotidiano – su quanto sia rilevante e necessario per le coalizioni principali scegliere il primo possibile il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2027.

“Perciò, anche in una competizione come quella milanese il cosiddetto “vantaggio temporale” può avere un impatto sui risultati, e valere da uno a tre punti percentuali in più per chi parte per primo. Non abbastanza da vincere da solo le elezioni, ma sufficiente per trasformare una sfida in salita in una gara aperta. In politica, come negli scacchi, avere una mossa di vantaggio non garantisce la vittoria, ma costringe l’avversario a giocare sul terreno scelto da chi si è mosso per primo”.

“In termini demoscopici, per le elezioni amministrative di Milano 2027 una stima prudente e credibile sarebbe che, se l’annuncio del candidato ufficiale del centrodestra avvenisse con un paio di mesi di anticipo su quello del centrosinistra, questo possa valere all’incirca 2 punti percentuali in più per il centrodestra stesso, specie se il candidato si dimostrasse particolarmente efficace nella comunicazione. Come è il caso specifico di Silvia Sardone, la candidata in pectore del centrodestra milanese e la figura che ha più chance di giocare la partita per vincere“, conclude l’analisi di Yoodata.

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