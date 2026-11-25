Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

“Alle prossime Amministrative di Milano noi ci saremo: stiamo costruendo una nostra lista per portare nel cuore della capitale economica del Paese un modello di amministrazione concreta, fatta di presenza sul territorio, coraggio decisionale e zero chiacchiere. I milanesi meritano un’alternativa vera, perché chi governa oggi dimostra di aver perso il polso della città”. Lo annuncia a Milano Quotidiano Cateno De Luca, leader di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord.

“Basta guardare le ripercussioni che hanno per Milano le decisioni assunte a livello nazionale e locale dal cosiddetto campo largo: ormai hanno scelto Maurizio Landini come vero leader politico, uno che organizza gli scioperi sempre di venerdì con la tipica logica dei comunisti col Rolex. Dall’altra parte c’è Giuseppe Conte che continua a mettere in scena il festival dell’ipocrisia, coprendo l’inconsistenza politica con l’uso compulsivo dei social e difendendo misure come il Superbonus e il Reddito di Cittadinanza che hanno devastato i conti pubblici”, sottolinea De Luca.

“Questa stessa ambiguità si riflette drammaticamente nella gestione di Milano da parte del sindaco Beppe Sala. Di fronte alla guerriglia urbana e agli scontri in piazza, Sala avrebbe dovuto fare il sindaco fino in fondo, schierandosi senza esitazioni dalla parte dei cittadini onesti, dei commercianti e delle forze dell’ordine. Invece, come ho già avuto modo di denunciare, le sue parole di condanna sono state ambigue ed equivoche, segnate da una timidezza inaccettabile. Quando una città viene messa a ferro e fuoco non c’è spazio per i distinguo o per la scarsa fermezza: chi rompe deve pagare subito”.

“Servono scelte chiare, l’impiego deciso dei militari a presidio del territorio e soprattutto un confronto pubblico e serio sulla sicurezza urbana. Milano non può più permettersi un primo cittadino che tentenna mentre la sicurezza dei quartieri scivola fuori controllo. Invece di provare ad amministrare una città in preda al caos sicurezza, il collega Sala pensa a cancellare le tradizioni del nostro Paese. Non lo condivido: Sala restituisca il Natale ai milanesi. È un’ipocrisia ideologica di sinistra, altro che Albero del dono, si chiama albero di Natale!”, conclude De Luca.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).