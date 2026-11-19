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A Milano, la corsa verso Palazzo Marino sembra essersi trasformata per il centrodestra in una vera e propria tragicommedia politica. In una città storicamente complessa e ostica per la coalizione, dove servirebbe una strategia lucida, compatta e tempestiva, i partiti stanno invece mettendo in scena il più classico dei “modelli Tafazzi“, riuscendo nell’impresa di farsi del male rigorosamente da soli.

Il cuore del problema risiede in una paralisi decisionale alimentata da una rete di veti incrociati che blocca ogni possibile passo avanti. Da un lato c’è la Lega di Matteo Salvini, che alza un muro invalicabile contro l’ipotesi di puntare su Matteo Perego di Cremnago, attuale sottosegretario alla Difesa ed esponente di punta di Forza Italia. Dall’altro lato, sono proprio gli azzurri a restituire il favore, ponendo un veto altrettanto rigido sul nome dell’europarlamentare leghista Silvia Sardone, considerata troppo divisiva per poter allargare il consenso al centro e conquistare l’elettorato moderato della metropoli.

In questo stallo messicano, lo sguardo si sposta inevitabilmente su Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza relativa che dovrebbe avere l’onere e l’onore di sbloccare la situazione. Nei corridoi romani e milanesi, i dirigenti meloniani sono perfettamente consapevoli che ogni giorno perso equivale a un suicidio politico. Eppure, il partito fatica ad assumersi la responsabilità di una scelta definitiva. Il timore è evidente: indicare un nome o imporre una sintesi significherebbe inevitabilmente scontentare uno degli due alleati, aprendo una ferita interna difficile da ricucire. Così, per non dispiacere nessuno, si finisce per danneggiare tutti.

Questa paralisi rischia di far sfumare un’occasione d’oro. Il campo avversario, infatti, non ha ancora scoperto le sue carte: il centrosinistra scioglierà le riserve sul proprio candidato sindaco soltanto a febbraio. Questa finestra temporale offrirebbe al centrodestra un vantaggio strategico enorme. Partire con largo anticipo permetterebbe di avviare fin da subito una campagna elettorale capillare, fatta di presenza costante nei quartieri, ascolto del territorio e contatto diretto con i cittadini. Secondo diversi esperti di sondaggi, una partenza anticipata e ben strutturata consentirebbe alla coalizione di recuperare quei cinque, sei o addirittura sette punti percentuali decisivi per colmare il divario e rendere la partita realmente competitiva.

Al contrario, continuando a logorarsi tra veti reciproci e rinvii, il centrodestra si condanna a scegliere il proprio candidato all’ultimo minuto, in affanno e senza il tempo necessario per costruire un progetto credibile. Una scelta tardiva che rischia di trasformarsi in un assist perfetto per gli avversari, spianando la strada a una vittoria quasi scontata del centrosinistra, chiunque sarà a guidarlo nella corsa finale, che si tratti di Pierfrancesco Majorino o di Mario Calabresi. A Milano, insomma, la partita rischia di chiudersi prima ancora di cominciare.

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