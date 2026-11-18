La differenza tra creare ricchezza e appropriarsene dovrebbe essere evidente. Nella politica economica spagnola, non lo è più.

Il Partido Popular e Vox propongono, sebbene con sfumature diverse, di ridurre imposte e ostacoli all’iniziativa privata. Il PSOE vuole ampliare il ruolo dello Stato nella casa, nel lavoro e nel fisco. Il Frente Amplio si spinge addirittura oltre: vorrebbe decidere chi possa comprare abitazioni, sottrarre grandi portafogli immobiliari ai loro proprietari e tassare al 100 per cento la parte delle eredità superiore a dieci milioni di euro.

Non è una disputa amministrativa. È la domanda più antica della politica, riportata davanti alla porta di casa: quello che hai costruito appartiene a te, o ti è lasciato finché il potere lo ritiene opportuno?

Un confine alla proprietà

La proposta del Frente Amplio di applicare un’aliquota marginale del 100 per cento alle successioni oltre dieci milioni di euro merita di essere chiamata con il suo nome: espropriazione. Secondo questa allucinata proposta programmatica, puoi creare un patrimonio, ma non puoi decidere di trasmetterlo.

La soglia elevata rende facile liquidare la questione come un problema di pochi ricchi. È una comoda distrazione. Il principio stabilito oggi per i patrimoni più grandi è che lo Stato possa tracciare una linea oltre la quale il frutto di una vita di lavoro, rischio e investimento non appartiene più alla famiglia che l’ha creato. Domani sarebbe lo Stato a discutere dove spostare quella linea.

Un patrimonio, inoltre, non è necessariamente una pila di banconote. Può essere un’azienda familiare, un insieme di immobili, una partecipazione in attività produttive. Se per pagare un’imposta occorre vendere un’impresa, le conseguenze non si fermano alla persona che riceve l’eredità. Riguardano dipendenti, investimenti e continuità dell’attività.

Non serve sostenere che ogni eredità debba essere esente da imposte per rifiutare una pretesa tanto estrema. Tassare non dovrebbe diventare il modo elegante di dire: “Da qui in poi decide lo Stato”.

Espropriare case non significa costruirne

La stessa idea di potere attraversa le proposte immobiliari del Frente Amplio: vietare alle società di acquistare abitazioni ed espropriare progressivamente i grandi portafogli immobiliari aziendali. Si può accusare un investitore di comprare troppe case. Si può togliere a una società la possibilità di acquistarne altre. Si può perfino trasferire allo Stato il controllo di immobili già esistenti. Nessuna di queste azioni costruisce, da sola, una casa in più.

L’esproprio cambia chi comanda su un bene. Non elimina la scarsità che ne ha fatto salire il prezzo. E invia un segnale a chi dovrebbe finanziare i prossimi cantieri: investite pure, ma sappiate che il vostro diritto di conservare ciò che avete costruito potrebbe diventare l’oggetto della prossima campagna elettorale. Una politica del genere non combatte soltanto gli investitori che prende di mira. Scoraggia anche quelli di cui avrà bisogno domani.

Il Frente Amplio, poi, vuole destinare l’uno per cento del prodotto interno lordo all’edilizia pubblica e costruire 1,5 milioni di abitazioni in dodici anni. Il PSOE propone di dedicare ogni anno l’uno per cento del prodotto interno lordo alle politiche abitative, creare un parco pubblico statale di 100.000 case e congelare temporaneamente gli affitti superiori a determinati indici nelle aree sotto pressione.

Sono promesse diverse per portata. Hanno però un limite comune: trattano la capacità dello Stato di dirigere il settore come se potesse sostituire ciò che serve a farlo funzionare. Un obiettivo non acquista terreni, non ottiene permessi, non trova muratori e non consegna chiavi. Un affitto congelato non amplia l’offerta, ma la soffoca. Può aiutare chi occupa già un’abitazione; non dice al giovane che cerca la prima casa dove troverà quella che ancora non esiste.

Il PP propone, nella sua bozza, un milione di abitazioni, una riforma urbanistica e autorizzazioni edilizie da risolvere in tre mesi. Vox propone la revisione della legge sul suolo, la deregolamentazione del mercato e l’abrogazione della legge sulla casa. Rimuovere gli ostacoli ai cantieri affronta la questione decisiva: permettere alle persone di produrre ciò che manca, invece di contendersi sotto la supervisione dello Stato ciò che già esiste.

Il tempo dei lavoratori

Il PSOE propone di ridurre la settimana lavorativa a 37,5 ore senza tagli salariali, favorendo poi le 35 ore attraverso la contrattazione collettiva. Al Frente Amplio la bozza attribuisce l’obiettivo delle 32 ore.

Lavorare meno e vivere meglio è un’ambizione ragionevole. Fingere che basti imporla è un’altra cosa. Partendo da 40 ore, a salario invariato, il costo per ora lavorata aumenterebbe di circa il 6,7 per cento con una settimana di 37,5 ore e del 25 per cento con una di 32. Un’impresa può compensare quel costo se riesce a produrre altrettanto in meno tempo. Ma un ristorante deve comunque coprire il servizio; un negozio deve aprire; una piccola azienda deve evadere gli ordini.

Per queste imprese la scelta non è tra progresso e cattiveria. È tra margini in picchiata, prezzi più alti, nuove assunzioni da finanziare o meno attività. La legge può stabilire un orario. Non può decretare l’aumento di produttività necessario a renderlo sostenibile in ogni settore.

È questo il difetto ricorrente dell’interventismo: annuncia il beneficio e lascia che qualcun altro scopra come pagarlo.

Due visioni del fisco

La bozza attribuisce al PSOE la proposta di portare fino al 35 per cento l’aliquota massima sulle rendite da capitale superiori a 300.000 euro, di aumentare l’imposta sulle transazioni finanziarie dallo 0,2 allo 0,4 per cento e di imporre maggiormente le grandi imprese tecnologiche. Il Frente Amplio aggiungerebbe un intervento ancora più aggressivo sui patrimoni.

Si può alzare un’aliquota in Parlamento. Non si può ordinare a chi investe di comportarsi esattamente come prima. Il capitale finanzia imprese, abitazioni, innovazione e posti di lavoro; reagisce a imposte, rischi e stabilità delle regole. Il gettito atteso non è automaticamente il gettito ottenuto, così come un’imposta chiamata “giusta” non diventa per questo innocua per l’economia che dovrebbe finanziarla.

PP e Vox indicano la direzione opposta, proponendo riduzioni dell’imposta sul reddito, dell’Iva e della tassazione delle imprese. Vox prevede inoltre, nella bozza, una quota agevolata per gli autonomi con redditi più bassi. Il PP propone di ridurre dal 10 al 4 per cento l’Iva sulla prima abitazione per chi ha meno di quarant’anni e di introdurre una Hucha Hogar Joven con agevolazioni fiscali.

Questi tagli dovranno essere finanziariamente sostenibili: lasciare più denaro ai cittadini non autorizza a caricare il conto sul debito. Ma la scelta di fondo è limpida. Una politica parte dall’idea che chi guadagna e investe debba chiedere allo Stato quanto gli sarà permesso trattenere. L’altra parte dall’idea che sia lo Stato a dover giustificare ogni euro che sottrae a chi lo ha prodotto.

La libertà non è una variabile di bilancio

La proprietà privata non è soltanto uno strumento per aumentare gli investimenti. È ciò che permette a una persona di progettare senza domandare il permesso a ogni passo: comprare una casa, aprire un’impresa, rischiare i propri risparmi, lasciare ai figli ciò che ha costruito.

Quando la politica decide quali soggetti possano possedere abitazioni, quanta parte di un’eredità possa sopravvivere al suo proprietario, quale affitto sia accettabile e a quali condizioni un’attività debba organizzare il lavoro, non sta semplicemente “correggendo” il mercato. Sta allargando il proprio potere sulla vita degli individui.

Il PSOE e il Frente Amplio non propongono le stesse misure. Ma le proposte qui esaminate indicano una medesima tentazione, spinta a gradi diversi: trattare lo Stato come l’autorità capace di ottenere prosperità comandando prezzi, patrimoni e comportamenti. È una promessa grandiosa nella sua perversione. Il suo fallimento si misura nelle case che non si costruiscono, negli investimenti che non partono e nelle scelte che i cittadini non possono più compiere liberamente.

PP e Vox saranno giudicati sui risultati, non sulle dichiarazioni d’amore al mercato. Dovranno dimostrare che meno burocrazia significhi davvero permessi più rapidi e che meno imposte non significhi conti pubblici fuori controllo. Ma di certo indicano una direzione che va difesa a spada tratta: allargare lo spazio in cui le persone possono agire senza essere dirette dalla politica.

La Spagna non ha bisogno di uno Stato impotente. Ha bisogno di uno Stato che conosca e restringa i propri limiti: protegga i diritti, faccia rispettare le regole e smetta di comportarsi come il proprietario ultimo delle possibilità altrui.

La prosperità nasce quando milioni di persone sono libere di tentare, costruire e anche sbagliare con ciò che è loro. Uno Stato può tassarla. Può distribuirne una parte. Può perfino ostacolarla. Non può crearla confiscando, vietando e comandando al posto di chi la rende possibile.

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