Case popolari, la fabbrica pubblica della scarsità

Lo Stato limita l’offerta di abitazioni, ne aumenta i costi, condiziona l’utilizzo degli immobili e poi annuncia di voler risolvere la crisi della casa costruendo nuovi alloggi pubblici. È uno dei paradossi più persistenti delle politiche abitative: il potere pubblico interviene per correggere gli effetti di altri interventi pubblici, alimentando una spirale nella quale ogni fallimento diventa la giustificazione di altri vincoli, nuove spese e ulteriori competenze amministrative.

Il problema dell’edilizia pubblica

A mettere in discussione questa logica è Carlos Boix, che in un articolo pubblicato sul Mises Institute, intitolato Public Housing Provides No Shelter from Shortages, affronta il problema dell’edilizia pubblica da una prospettiva generalmente trascurata. La questione non è stabilire quante abitazioni possa costruire un governo, bensì valutare le risorse sottratte ad altri impieghi, gli incentivi distorti e le opportunità di investimento sacrificate.

Un edificio pubblico non nasce dal nulla. Richiede infatti terreni, capitali, materiali, imprese e lavoratori che, in assenza dell’intervento statale, avrebbero potuto trovare altre destinazioni. È il costo-opportunità, uno dei principi fondamentali dell’economia, sistematicamente ignorato quando si celebrano i risultati della spesa pubblica.

Le abitazioni realizzate sono visibili, fotografabili, inaugurabili. Quelle che gli investimenti privati avrebbero potuto produrre con le risorse assorbite dal settore pubblico restano invisibili. Eppure, la loro mancata realizzazione rappresenta un costo economico altrettanto concreto.

La funzione del mercato

Il problema dell’edilizia pubblica, tuttavia, non si esaurisce nelle risorse sottratte ad altri impieghi. Nessuna autorità pubblica dispone delle informazioni necessarie per stabilire come debbano essere utilizzate nel modo più produttivo. Nel mercato, prezzi, profitti e perdite orientano le decisioni, segnalando dove esiste una domanda effettiva e quali investimenti rispondono meglio alle esigenze delle persone.

Chi investe rischia il proprio capitale, deve confrontarsi con le preferenze altrui e sopporta le conseguenze dei propri errori. Un’amministrazione può acquistare terreni, affidare appalti e utilizzare prezzi di mercato per numerosi fattori produttivi. Non dispone però di un equivalente del processo concorrenziale per valutare l’intero investimento secondo le preferenze dei consumatori, quando la destinazione degli alloggi e i corrispettivi dipendono da decisioni politiche. La perdita economica, anziché determinare l’abbandono di un progetto, può tradursi nella richiesta di ulteriori finanziamenti.

A ciò si aggiunga che nel settore abitativo la conoscenza necessaria a orientare gli investimenti è dispersa fra milioni di individui. Riguarda esigenze familiari, mobilità lavorativa, dimensioni degli immobili, collegamenti, servizi e disponibilità a pagare. Non esiste un fabbisogno uniforme che un ufficio possa soddisfare distribuendo edifici secondo un piano. Esistono preferenze differenti, continuamente mutevoli, che soltanto un processo aperto di scambio e concorrenza può coordinare efficacemente.

Una questione di incentivi

L’intervento pubblico introduce anche un problema di incentivi. Il costruttore privato rischia il proprio capitale e deve confrontarsi con le scelte degli acquirenti o dei conduttori. Il decisore politico impiega risorse prelevate ai contribuenti e risponde soprattutto a scadenze elettorali, equilibri amministrativi e interessi organizzati. Il successo può essere misurato in stanziamenti, cantieri annunciati e alloggi assegnati, anziché nella capacità di soddisfare la domanda al minor costo possibile.

La scarsità abitativa

La scarsità abitativa non è una calamità naturale. Procedure interminabili, destinazioni d’uso rigide, ostacoli alla trasformazione degli immobili, imposte e vincoli contrattuali frenano l’offerta e scoraggiano gli investimenti.

La politica risponde agli effetti delle proprie restrizioni con ulteriori interventi: edilizia sovvenzionata, contributi, graduatorie e programmi straordinari. Anziché rimuovere le cause della scarsità, alimenta così apparati e interessi che prosperano grazie alla sua persistenza.

Ciò non esclude che l’assegnazione di un alloggio pubblico possa giovare a una famiglia. Il beneficio individuale, comunque, non dimostra la convenienza collettiva dell’intervento. Ogni abitazione concessa a condizioni agevolate ha un costo che ricade sui contribuenti e sulle opportunità produttive sacrificate. Un costo che non scompare soltanto perché chi riceve l’alloggio non è chiamato a sostenerlo.

Una questione di libertà

Vi è poi una questione di libertà. Quanto più l’accesso alla casa dipende da graduatorie, requisiti e decisioni amministrative, tanto più una scelta essenziale dell’esistenza viene sottratta all’autonomia individuale. Il cittadino non sceglie più soltanto secondo le proprie preferenze e possibilità: deve ottenere il riconoscimento di un bisogno da parte dell’autorità. La scarsità diventa così il presupposto di un potere crescente di selezione e distribuzione.

Una politica abitativa realmente efficace dovrebbe partire dalla direzione opposta. Ridurre gli ostacoli all’edificazione, ampliare la libertà di trasformazione degli immobili, alleggerire il carico fiscale, restituire alle parti la possibilità di determinare durata e condizioni dei contratti. Soprattutto, dovrebbe riconoscere che l’investimento immobiliare non è una concessione dello Stato, bensì l’esercizio di un diritto di proprietà dal quale dipende anche la disponibilità di abitazioni per gli altri.

La casa, in definitiva, non diventa più accessibile perché un governo promette di distribuirla. Lo diventa quando aumentano le possibilità di produrla, utilizzarla e scambiarla. L’alternativa non è fra indifferenza e intervento pubblico, bensì fra un sistema che moltiplica gli ostacoli e uno che libera le capacità produttive della società.

Finché la scarsità sarà considerata un’autorizzazione a governare il mercato, anziché una ragione per liberarlo, la crisi abitativa continuerà a offrire alla politica nuove occasioni di espansione. E il conto, come sempre, sarà presentato ai proprietari, agli investitori, ai contribuenti e, non ultimi, a coloro che cercano una casa.

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