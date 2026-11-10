Milano, 22enne ucciso con 30 coltellate alla stazione di Certosa: arrestati altri cinque Latin Kings

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Altri cinque arresti per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ecuadoriano ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dalla Procura, hanno eseguito nuovi provvedimenti cautelari nei confronti di cinque giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato all’aggressione mortale. Si tratta di tre cittadini peruviani, un ecuadoriano e un italiano, arrestati nelle province di Milano e Monza. Secondo gli investigatori, i cinque sarebbero legati alla gang sudamericana dei Latin Kings, già al centro della prima fase dell’inchiesta.

Con questi ultimi provvedimenti salgono a dodici le persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’omicidio. A luglio erano già stati eseguiti i primi arresti, tra cui quello di un ventenne conosciuto nell’ambiente musicale come il trapper Reyomar.

L’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa

Il delitto risale al 26 maggio 2026. Secondo la ricostruzione investigativa, Gianluca Ibarra Silvera si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa insieme ad altri due ragazzi quando il gruppo sarebbe stato accerchiato da diversi aggressori armati di coltelli e oggetti contundenti. Il 22enne sarebbe stato colpito con bottiglie e accoltellato, riportando ferite mortali. Trenta i fendenti.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, l’acquisizione di testimonianze e ulteriori accertamenti, hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell’aggressione e di individuare altri presunti partecipanti.

La pista dei Latin Kings: violenza e controllo del territorio

Secondo quanto emerso dalle investigazioni, l’omicidio sarebbe maturato nell’ambito delle attività dei Latin Kings, organizzazione criminale i cui appartenenti, secondo gli inquirenti, ricorrerebbero sistematicamente alla violenza e alla commissione di gravi reati contro la persona per affermare la propria supremazia e il controllo del territorio. I nuovi arresti rappresentano un ulteriore sviluppo dell’inchiesta, che aveva già portato nei mesi scorsi all’individuazione di sette presunti responsabili dell’aggressione.

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