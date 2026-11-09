Il tempo delle promesse è finito: le Famiglie Sospese occupano uno dei cantieri bloccati dalla Procura

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“Sono arrivati messaggi di solidarietà, ma non ci servono. Vogliamo soluzioni e resteremo qui finché gli uffici urbanistici non faranno il loro lavoro”. A due anni e mezzo dal primo sequestro di cantiere dal parte della Procura, le Famiglie Sospese alzano i toni della protesta. E lasciano intendere che il tempo delle parole è terminato. I primi a passare all’azione sono ora stati proprio loro, gli esponenti del comitato che riunisce gli acquirenti degli appartamenti rimasti incompiuti a seguito delle inchieste sull’urbanistica. Che sabato 7 novembre hanno occupato il cantiere di via Baldinucci 46, nel quartiere Dergano. Dopo un pranzo organizzato all’interno della struttura, dove avrebbero già dovuto sorgere le abitazioni acquistate dalle famiglie, la mobilitazione è proseguita con una serie di veglie notturne, dalle 22 alle 2, aperte a tutta la cittadinanza. Una protesta a oltranza, che si concluderà soltanto quando il Comune rilascerà almeno uno dei titoli edilizi necessari a sbloccare i lavori.

Borsellino: “Dal primo sequestro 841 giorni, aspettiamo ancora risposte”

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è il portavoce del comitato, Filippo Maria Borsellino, che parlando con Milano Quotidiano e Frontale respinge i messaggi di vicinanza arrivati in questi giorni dal mondo politico. La protesta nasce dunque da lontano e si inserisce nella lunga vicenda dei cantieri fermati dalle indagini della Procura di Milano sulle presunte irregolarità urbanistiche. Il primo sequestro risale al 19 luglio 2024 e ha riguardato le Residenze Lac. Da allora numerose famiglie che avevano acquistato un’abitazione si sono ritrovate nell’impossibilità di entrarne in possesso, continuando in molti casi a sostenere spese e impegni economici.

“Dal primo sequestro sono passati 841 giorni”, sottolinea Borsellino, riferendosi al momento dell’avvio della mobilitazione. “Dal 6 gennaio, quando il sindaco ci ha detto che si lavorava silenziosamente a una soluzione, è passato quasi un anno”, aggiunge il portavoce, ricordando le dichiarazioni di Beppe Sala, che aveva annunciato di essere vicino a una soluzione per gli acquirenti coinvolti.

Secondo quanto riferito dal comitato, anche durante le successive interlocuzioni con la vicesindaca e assessora all’Urbanistica Anna Scavuzzo era stata prospettata la possibilità di rilasciare alcuni titoli edilizi prima dell’estate. Un risultato che, denunciano le famiglie, non si è ancora concretizzato.

Il cantiere di via Baldinucci: “Abbiamo trovato ragazzini che cercavano di rubare le tende”

Perché proprio cantiere di Dergano? Via Baldinucci 46 è uno degli interventi per i quali, secondo il comitato, gli uffici comunali avevano prospettato un possibile sblocco in tempi relativamente brevi. Ma c’è anche un’altra ragione alla base della scelta: le condizioni di abbandono e i rischi per la sicurezza di una struttura incompiuta, rimasta accessibile dall’esterno. “È anche un luogo pericoloso, con ingressi aperti dal parco, e fa vedere cosa significa uno scheletro fermo da quasi tre anni”, ha denunciato il portavoce. Un episodio avvenuto proprio lunedì mattina, durante un sopralluogo delle famiglie, avrebbe confermato queste preoccupazioni. “Siamo tornati per un sopralluogo e abbiamo sorpreso dei ragazzini che cercavano di rubare le tende. Non si rendono conto che un cantiere abbandonato è un luogo pericoloso innanzitutto per loro e rischiano di farsi davvero male”.

La richiesta a Palazzo Marino: “Gli uffici facciano il proprio lavoro”

L’obiettivo della mobilitazione è preciso: ottenere il rilascio di almeno uno dei titoli edilizi relativi ai cantieri per i quali il Comune aveva prospettato una soluzione amministrativa. Oltre a via Baldinucci, tra gli interventi figurano Le Altane di Lambrate, Cohabitat Udine, le residenze di via Crespi 28, Frigia 7, La Goccia, Lac, Ornato 78, Papiniano 48, Petitti 15, Ripamonti 248, Savona 105, Scalo House e Taggia. Le famiglie chiedono che venga individuata una soluzione capace di consentire la ripresa dei lavori, senza attendere indefinitamente la conclusione dei diversi procedimenti giudiziari.

“Servono risposte dal Comune, dal Governo e dalla giustizia”

La rabbia delle Famiglie sospese non è rivolta solo verso il Comune. al quale tuttavia Borsellino chiede una cosa precisa: “Fare il proprio lavoro. La responsabilità è su più livelli: locale, nazionale e riguarda anche la giustizia. Vorremmo che le istituzioni svolgessero pienamente il proprio ruolo e trovassero delle soluzioni. Cosa chiediamo invece al Governo? Una norma chiara, perché la disciplina urbanistica ha radici nel 1942 e nessuno l’ha mai davvero chiarita”. Nel frattempo la mobilitazione continua. Ed il cantiere resta occupato. Non per fare il pieno di solidarietà, ma per vedere finalmente consegnate le abitazioni acquistate tanto tempo fa.

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