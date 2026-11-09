Società

Wenzhou, la capitale cinese degli affari: ecco da dove arrivano i cinesi di Milano

Dallo Zhejiang alla Lombardia, la storia di una comunità arrivata da una terra che in Cina è sinonimo di intraprendenza, commercio e spirito imprenditoriale

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Pochi sanno che la maggior parte dei cinesi di Milano viene dalla regione dello Zhejiang, il cui capoluogo è Wenzhou, una città che con il circondario arriva quasi a 10 milioni di persone (per gli standard cinesi si tratta di una città di medie dimensioni). Ebbene, nel senso comune dei cinesi questa città è ritenuta la culla dell’imprenditoria in Cina ed è celebre in tutto il paese proprio per il suo eccezionale spirito commerciale.

Nella cultura economica esiste un termine, il “modello Wenzhou” (Wenzhou mōshì), studiato per spiegare come una zona montuosa e storicamente isolata sia diventata una potenza economica globale. Questo è dovuto anche al fatto che quando Deng ha iniziato a liberalizzare i primi a cogliere l’opportunità sono stati proprio gli abitanti di questa regione. Insomma, a Milano sono arrivati i milanesi della Cina, mischiati ai loro comaschi, bergamaschi, bresciani, lecchesi ecc.

Carlo Lottieri, 8 novembre 2026

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