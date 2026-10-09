Milano, cameriere denuncia un’aggressione in discoteca dopo una foto a Fedez

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Una serata di lavoro in discoteca, una fotografia scattata con il cellulare e una lite finita con un accesso al pronto soccorso. Questi sono gli elementi al centro della denuncia presentata da un cameriere di 22 anni, che ha raccontato di essere stato aggredito in un locale di Milano dopo aver fotografato Fedez. Il giovane, soccorso successivamente all’ospedale di Sesto San Giovanni, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di accertare l’eventuale coinvolgimento delle persone che accompagnavano il rapper.

Dalla richiesta di cancellare la foto alla lite nel locale

L’episodio, riferito dal Corriere della Sera e da Il Giorno, si sarebbe verificato nella notte tra il 2 e il 3 ottobre. Il 22enne stava lavorando ai tavoli della discoteca quando avrebbe notato tra i presenti Federico Lucia, in arte Fedez, decidendo di immortalarlo con lo smartphone. La fotografia avrebbe provocato la reazione di alcune persone della sicurezza e dello staff del cantante, che avrebbero invitato il lavoratore a cancellarla. Il ragazzo avrebbe eseguito immediatamente la richiesta, ma questo non sarebbe bastato a chiudere la vicenda. Stando alla versione fornita dal cameriere, infatti, alcuni addetti alla sicurezza si sarebbero ripresentati poco dopo, prendendogli il telefono e affidandolo a una persona vicina al rapper. Ne sarebbe nata una discussione, successivamente degenerata in uno scontro fisico. È in questa circostanza che il 22enne sostiene di essere stato colpito e picchiato.

Le telecamere al vaglio degli investigatori

A seguito della colluttazione sarebbe stata allertata la centrale operativa del 112. Quando i carabinieri hanno raggiunto la discoteca, tuttavia, diversi protagonisti della vicenda non erano più presenti. Gli uomini della sicurezza avrebbero comunque riferito dell’esistenza di una lite, facendo riferimento anche ad alcune persone dell’entourage del cantante. La ricostruzione dell’accaduto è ora affidata agli accertamenti degli investigatori, che hanno acquisito i filmati delle telecamere installate all’interno e all’esterno del locale. Le registrazioni potrebbero consentire di chiarire come sia iniziata la discussione, chi abbia preso parte alla colluttazione e se vi siano responsabilità individuali. Rimane inoltre da verificare il ruolo effettivamente avuto dallo staff di Fedez, menzionato nelle dichiarazioni raccolte dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non risultano contestazioni direttamente rivolte al rapper, mentre la denuncia del giovane cameriere resta al centro degli accertamenti.

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