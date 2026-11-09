Milano, il centro brilla. Le periferie chiedono risposte: la società civile non si è mai fermata

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Milano ama raccontarsi attraverso le luci del centro, i grandi eventi e la propria vocazione internazionale. Ma una città non può misurare la sua qualità soltanto da ciò che mostra ai visitatori. La vera misura è la vita quotidiana delle persone, anche nei quartieri lontani dalle vetrine. Ed è proprio lì che le contraddizioni del modello Milano diventano più evidenti.

La società civile non ha mai smesso di esserci. Da anni associazioni, comitati e cittadini segnalano problemi, ascoltano le persone e chiedono risposte. Non serve una nuova scoperta delle periferie: serve dare forza a ciò che chi le abita racconta da tempo. È in questa continuità che si colloca Traiettorie Urbane, laboratorio di Mi’mpegno, un progetto che vuole rendere più visibili le denunce e trasformarle in proposte verificabili, attraversando Milano e la Città metropolitana.

Il caso di viale Certosa mostra bene perché questo impegno sia necessario. Nel tratto tra via Tibullo e via Giannini, soprattutto nei pressi di via Catullo, fotografie e segnalazioni dei residenti raccontano di sacchi di rifiuti, materassi, mobili e materiali ingombranti abbandonati lungo i marciapiedi e le recinzioni di un’area di cantiere. Gli abitanti riferiscono cattivi odori e pulizia stradale non sempre adeguata; segnalano inoltre accumuli di rifiuti anche all’interno dell’area recintata. La vicenda urbanistica dell’area non può diventare una giustificazione per lasciare irrisolto il problema del decoro.

Le segnalazioni sono state ripetute nel tempo, anche attraverso comunicazioni formali. E c’è un dettaglio quasi paradossale: materiali abbandonati compaiono perfino nelle immagini storiche di Google Street View. Una cartolina involontaria di una Milano che non trova spazio nei dépliant turistici.

«Il decoro non è un privilegio del centro e la sicurezza non può dipendere dal quartiere in cui si vive», osserva Gianfranco Pepe, membro di Traiettorie Urbane. «La società civile continua ogni giorno a raccogliere segnalazioni e a chiedere soluzioni. Il punto non è organizzare passerelle, ma pretendere manutenzione costante, pulizia e ascolto. Chi abita in periferia ha gli stessi diritti di chi vive nelle vie più curate della città».

Il degrado non pesa soltanto sulla vita dei residenti. Anche i gestori di B&B e alloggi turistici della zona ne subiscono le conseguenze: un contesto trascurato può compromettere l’esperienza degli ospiti, danneggiare la reputazione delle strutture e avere ricadute economiche. Eppure il primo diritto da difendere resta quello di chi abita lì tutto l’anno, non soltanto di chi vi trascorre qualche notte.

Ci sono poi le preoccupazioni per la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici. Alcuni residenti segnalano episodi di bivacco e situazioni di disagio. Senza attribuire responsabilità non accertate a persone o istituzioni, è necessario chiedere alle autorità una valutazione della situazione e, dove occorra, un presidio più efficace e interventi di prevenzione.

A Comune di Milano, Municipio 8, AMSA e agli enti competenti si chiedono azioni precise: rimozione degli ingombranti, pulizia straordinaria e ordinaria regolare, verifica delle condizioni dell’area recintata, controlli contro nuovi abbandoni e un canale di confronto con gli abitanti. Non basta intervenire una volta per una fotografia: servono risultati che durino.

«La società civile non si sostituisce alle istituzioni: le richiama alle loro responsabilità», sottolinea Carmelo Ferraro, presidente, fondatore e portavoce di Mi’mpegno. «Da anni cittadini e associazioni danno voce ai quartieri. Traiettorie Urbane vuole collegare queste esperienze, valorizzare le competenze e rendere più incisive le richieste. Esserci non è un momento, ma una scelta quotidiana».

Il punto, dunque, non è partire oggi alla scoperta di Milano. È continuare a esserci, dentro e fuori i quartieri, dando visibilità a ciò che la società civile denuncia da anni. Perché una città non è davvero moderna finché la distanza tra il centro che brilla e le periferie che chiedono ascolto resta così grande.

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