Milano Mountain Show, la montagna dà spettacolo: oggi Barmasse e Moro, domani Fontana e Compagnoni

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Successo di pubblico e grande partecipazione per il ‘Milano Mountain Show’ che, nella cornice di piazza Città di Lombardia, sta riunendo istituzioni, imprese, operatori turistici e grandi protagonisti della montagna in un confronto che ha intrecciato esperienze di alpinismo, cultura sportiva e prospettive di sviluppo, mettendo al centro il futuro dei territori e delle comunità.

Un’iniziativa inaugurata lunedì dall’intervento del ministro Roberto Calderoli, che ha la delega alla Montagna. Autore della legge 131 del 2025: “Ho l’orgoglio da ministro con delega alla montagna di aver approvato un anno fa un primo decreto, e tra pochi giorni arriverà il successivo, per la montagna con l’obiettivo di ridare dignità alla montagna e chi la abita tutto l’anno, perché la montagna non può essere considerata solo nell’estate o nella settimana bianca, ma è fatta di persone che vivono tutto l’anno in quei territori. Abbiamo fatto questa legge pensando a questi cittadini che ogni giorno vivono dei disagi enormi e una mancanza di servizi che rendono quasi impossibile la vita quotidiana nelle terre alte: il mio lavoro è finalizzato a garantire tutti questi servizi essenziali a chi abita le terre alte, a partire dalla sanità, l’istruzione, il sostegno alla famiglia e ai giovani, la possibilità di fare impresa, ma per tutto questo servono le risorse”.

Il 29 ottobre la giornata conclusiva dell’evento

Oggi attesi in piazza Città di Lombardia i due noti alpinisti Hervé Barmasse e Simone Moro. Domani, giovedì 29, la giornata conclusiva dell’evento, che si aprirà alle 9.30 con «Val di Fassa – Conferenza stampa», seguita alle 10.20 dall’appuntamento dedicato a Oasi Zegna: una realtà che esprime il valore del legame tra paesaggio, cultura e attività all’aria aperta, offrendo occasioni per vivere e scoprire la montagna nelle diverse stagioni. Alle 11.10, Deborah Compagnoni, insieme ad Arianna Fontana e agli altri ospiti del panel «Il grande evento olimpico non è finito. Il bello comincia adesso», contribuirà alla riflessione su come trasformare l’eredità dei Giochi in opportunità durature per il turismo, le imprese e le comunità alpine.

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