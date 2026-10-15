Nuovi guai per Corona: fugge in Suv all’alt dei carabinieri perché senza patente

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, 52 anni, è stato denunciato dai carabinieri nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre a Milano, dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo stradale nella zona di corso Sempione. Corona, alla guida di un Range Rover, non avrebbe rispettato l’alt imposto dai militari, dando vita a un breve inseguimento per le strade cittadine. Una volta fermato, è emerso che si trovava al volante senza patente e che il SUV era già sottoposto a fermo amministrativo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Corona non si ferma all’alt: l’inseguimento in corso Sempione

L’episodio, come riferito dal Corriere della Sera, si è verificato all’incrocio tra via Pietro Moscati e corso Sempione. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha intimato l’alt al Range Rover guidato da Corona, che invece di accostare avrebbe accelerato, effettuando alcune manovre azzardate per allontanarsi. I militari si sono quindi messi all’inseguimento del SUV, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo dopo circa 700 metri. A quel punto sono scattati gli accertamenti sull’identità del conducente e sulla regolarità del mezzo.

Senza patente e con l’auto sottoposta a fermo amministrativo

Dalle verifiche è emerso che Corona non era in possesso della patente di guida e che il Range Rover risultava già gravato da un provvedimento di fermo amministrativo. L’ex fotografo è stato quindi denunciato per le violazioni contestate, tra cui la guida senza patente e la condotta tenuta nel tentativo di sottrarsi al controllo dei carabinieri. La vettura è stata sottoposta a sequestro.

Gli ultimi episodi: la rapina denunciata sotto casa

La vicenda arriva a pochi giorni da un altro episodio che aveva visto Corona protagonista della cronaca milanese. Sabato 10 ottobre l’ex re dei paparazzi aveva denunciato di essere stato rapinato nei pressi della propria abitazione da un gruppo di sei persone che, secondo il suo racconto, lo avrebbero minacciato con un cacciavite per impossessarsi di alcuni gioielli e orecchini. Nelle settimane precedenti Corona era stato inoltre coinvolto in una vicenda di presunte tentate estorsioni e danneggiamenti alla sua automobile, per la quale alcuni giovani erano stati identificati e denunciati dalle forze dell’ordine.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).