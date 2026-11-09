Nuovo San Siro, il Consiglio chiede lo stop alla valutazione ambientale: “Prima verificare i rischi per la salute”

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Il progetto del nuovo stadio di San Siro torna al centro dello scontro politico a Palazzo Marino. Il Consiglio comunale di Milano ha approvato lunedì 9 novembre un ordine del giorno che chiede la sospensione immediata della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in corso, per integrare l’analisi degli effetti del progetto con una specifica Valutazione di Impatto Sanitario. Il documento, presentato da esponenti della maggioranza e sottoscritto anche da una consigliera di Noi Moderati, ha ottenuto 22 voti favorevoli, sei contrari e nessun astenuto, raccogliendo anche il sostegno del centrodestra. Una decisione che riapre il confronto sulle conseguenze ambientali e sanitarie della realizzazione del nuovo impianto e della successiva demolizione di gran parte dell’attuale Meazza.

San Siro, il Consiglio chiede una valutazione ambientale unitaria e un’analisi dei rischi sanitari

L’ordine del giorno, che ha come primo firmatario il consigliere del Pd Alessandro Giungi, è stato sottoscritto anche dai democratici Rosario Pantaleo e Angelo Turco, da Enrico Fedrighini del gruppo Misto, dai consiglieri dei Verdi Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Michele Sacerdoti, da Marco Fumagalli della lista Civica Milano e da Mariangela Padalino di Noi Moderati. Il testo impegna il sindaco Giuseppe Sala e la giunta a sospendere la procedura di valutazione ambientale affinché i proponenti presentino un Rapporto Ambientale non più suddiviso in due stralci, ma riferito a un progetto unitario e completo dell’intera area di San Siro.

L’obiettivo è valutare gli effetti complessivi dell’intervento sul territorio, compresi quelli immediati e cumulativi. Il documento chiede inoltre di attivare, acquisire, esaminare e rendere pubblica una Valutazione di Impatto Sanitario prima dell’approvazione del Piano Attuativo. La compatibilità del progetto con la tutela della salute, verificata dagli enti competenti, dovrebbe diventare una condizione necessaria per procedere con l’intervento.

“Se emergono criticità sanitarie, il progetto dovrà essere modificato”

L’ordine del giorno entra anche nel merito delle conseguenze che potrebbero derivare dalle verifiche sanitarie. Le prescrizioni sulla tutela della salute, secondo quanto approvato dall’aula, dovranno essere recepite negli atti di approvazione, nella convenzione urbanistica e nei successivi provvedimenti attuativi, individuando responsabilità, scadenze, soglie di rischio, controlli e conseguenze in caso di mancato rispetto delle condizioni previste. Il documento stabilisce inoltre che, qualora emergessero criticità sanitarie, il progetto dovrebbe essere modificato per superarle. Nel caso in cui permanesse un’incompatibilità con la tutela della salute, l’intervento non dovrebbe essere approvato nella configurazione proposta. Un passaggio particolarmente significativo riguarda l’assenza di informazioni sufficienti: “L’assenza di dati necessari non potrà essere considerata prova dell’assenza di rischio”, si legge nel testo votato dal Consiglio.

Giungi (Pd): “Milioni di metri cubi di macerie e migliaia di camion”

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è stato Alessandro Giungi, primo firmatario dell’ordine del giorno. “Quando si parla di salute di cittadine e cittadini non devono esserci divisioni ma si deve procedere uniti per chiedere il massimo dell’attenzione”, ha dichiarato il consigliere dem. Giungi ha richiamato in particolare le conseguenze dei lavori di demolizione e trasformazione dell’area: “Tutto ciò vale ancora di più quando si parla di un’operazione immobiliare che produrrà milioni di metri cubi di macerie, trasportati da migliaia di camion, con il blocco della circolazione per i lavori al sottopasso Patroclo”.

Da qui la richiesta di fermare temporaneamente l’iter ambientale per consentire una valutazione complessiva del progetto. “La Vas deve ora essere sospesa come richiesto dall’ordine del giorno per avere un rapporto ambientale non più suddiviso in due stralci ma elaborato sulla base di un progetto unitario e completo, con anche la valutazione di impatto sanitario”, ha concluso.

Truppo (FdI): “La maggioranza fa una clamorosa inversione a U”

Il voto ha avuto anche una rilevanza politica, con il centrodestra che ha sostenuto il documento presentato da una parte della maggioranza. A sottolineare le contraddizioni della coalizione che governa Milano è stato Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino. “Il voto di oggi in Consiglio comunale lascia la coalizione di centrodestra basita di fronte a una repentina e clamorosa inversione a U della maggioranza di centrosinistra”, ha commentato Truppo, aggiungendo: “Questa maggioranza politica fa letteralmente ridere molto amaramente”. Il passaggio evidenzia le differenti sensibilità presenti anche all’interno del centrosinistra sul futuro di San Siro, soprattutto per quanto riguarda la demolizione del vecchio stadio e le ricadute dell’intervento sui quartieri circostanti.

Le preoccupazioni dei residenti: “La demolizione del Meazza rischia di produrre enormi quantità di polveri”

La decisione del Consiglio comunale arriva proprio mentre i comitati dei residenti continuano a sollevare dubbi sulle conseguenze sanitarie della demolizione del Meazza. Milano Quotidiano ha pubblicato un intervento di Massimiliano Favoti, referente del Comitato coordinamento per la tutela del verde Parco Ovest, dedicato proprio ai rischi ambientali del progetto. Secondo le stime richiamate da Favoti, l’abbattimento di gran parte dell’attuale stadio, previsto dopo l’inaugurazione del nuovo impianto dal 2032 in avanti, comporterebbe la frantumazione di circa 375 milioni di chilogrammi di cemento in un’area densamente abitata. Il Comitato teme inoltre che le operazioni di demolizione meccanica possano generare picchi di concentrazione delle polveri superiori a 500 microgrammi per metro cubo, con possibili conseguenze soprattutto per i bambini. “Per questo i più a rischio sarebbero i bambini che, con la loro frequenza respiratoria più accelerata, incamerano più inquinanti con il rischio di infiammazioni e asma bronchiale”, ha denunciato Favoti. Si tratta di preoccupazioni e stime avanzate dal Comitato, sulle quali viene richiesta una verifica attraverso valutazioni tecniche e sanitarie specifiche.

Il Comune aveva già chiesto approfondimenti sanitari sul progetto

Il confronto sugli effetti ambientali e sanitari del nuovo San Siro era già entrato nella procedura amministrativa nelle settimane precedenti. Il Comune di Milano aveva infatti chiesto a San Siro Stadio S.p.A. ulteriori approfondimenti sugli impatti sanitari dell’intervento. Erano stati quindi depositati due nuovi documenti dedicati a questi aspetti e il termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e associazioni era stato prorogato dal 1° al 15 novembre.

Una decisione giudicata utile, ma non sufficiente, dal Comitato Parco Ovest. “Non è la soluzione finale per noi, ma ora abbiamo più elementi ufficiali per comprendere meglio gli impatti ambientali e sanitari del progetto, formulare osservazioni più solide e continuare a chiedere le necessarie garanzie”, aveva commentato Favoti. Il rappresentante del Comitato aveva anche contestato l’opportunità di presentare il progetto del nuovo stadio prima della conclusione delle valutazioni sugli effetti per l’ambiente e la salute, richiamando la necessità di considerare anche i futuri limiti europei sugli inquinanti.

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, le richieste di maggiori garanzie sanitarie trovano ora un sostegno formale anche nell’aula di Palazzo Marino. Resta da verificare come la giunta darà seguito all’indirizzo espresso dal Consiglio e quali conseguenze potrà avere sull’iter amministrativo del nuovo San Siro.

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