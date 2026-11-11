San Siro, l’irritazione dei Riformisti: “Dopo il voto di lunedì, iter per il nuovo stadio ancora rallentato”

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Un’altra spaccatura nella maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino. Questa volta il terreno dello scontro è nuovamente San Siro, dopo l’approvazione in Consiglio comunale di un ordine del giorno presentato da Alessandro Giungi che ha chiesto di fermare l’iter della valutazione ambientale legata al progetto del nuovo stadio. Il documento è passato con 22 voti favorevoli, compresi quelli del centrodestra, e sei contrari. Tra questi ultimi, quelli dei consiglieri riformisti Daniele Nahum, Gianmaria Radice e Giulia Pastorella, che hanno scelto di non seguire una parte della maggioranza.

A rendere ancora più evidente la distanza tra le diverse anime della coalizione sono arrivate le parole del sindaco Giuseppe Sala, deciso ad “andare avanti” nonostante l’esito del voto. Un nuovo episodio di tensione politica, dopo le recenti divisioni sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, che riporta al centro il tema della tenuta del centrosinistra e delle sue prospettive in vista delle elezioni comunali del 2027.

Perché i riformisti hanno votato contro un documento sostenuto anche da una parte della loro maggioranza? E come sarà possibile conciliare, nella prossima coalizione, sensibilità sempre più distanti sulla trasformazione della città? Milano Quotidiano ne ha parlato con Gianmaria Radice, consigliere comunale di Italia Viva a Palazzo Marino, che difende il percorso seguito per la vendita di San Siro, contesta tempi e modalità dell’iniziativa e invita a distinguere il ruolo del Consiglio comunale dalle prerogative della giunta. L’INTERVISTA

Mi spiega la ragione del suo voto contrario all’ordine del giorno di lunedì?

Una delle cose che credo ci caratterizzi è mantenere coerenza rispetto alle cose che facciamo. Noi abbiamo approvato la vendita di San Siro ed è stata una questione complicata. Le motivazioni che hanno portato alcuni colleghi della maggioranza a fare questo ordine del giorno, che non è impegnativo per la giunta, rappresentano una richiesta portata in consiglio comunale con un’urgenza, perché non ci sarebbe stato tempo di fare diversamente. Ma servivano degli approfondimenti che non ci sono stati. E questo rallenterà di molto il processo di acquisizione e vendita di San Siro.

Non crede che la maggioranza di centrosinistra si sia spaccata troppe volte in questo mandato elettorale?

Non metterei la questione del gemellaggio con Tel Aviv sullo stesso piano dello stadio. La vendita di San Siro è stata fatta secondo le regole. Qualcuno pretenderebbe di far tornare indietro la giunta sulla vendita, ma mi pare improbabile anche perché questo costerebbe decine di milioni di penali. Gli avversari dello stadio si sono appellati a qualsiasi tipo di magistrato possibile. Si sono appellati al Tar e stanno perdendo, alla Corte dei Conti, e sa Dio a cos’altro. Adesso attaccandosi a principi che possono in linea teorica anche essere validi stanno cercando di impedire questa vendita.

Il sindaco Sala ha detto che sostanzialmente non rispetterà la decisione del consiglio di lunedì e proseguirà per la sua strada. Come commenta questa scelta?

Se gli estensori di questo ordine del giorno avessero fatto una cosa che si chiama delibera di consiglio, avrebbero impegnato la giunta di andare in quella direzione. Non c’è nessun vincolo di legge che impone alla giunta di assorbire un ordine del giorno. La scelta del sindaco posso non condividerla, ma la rispetto. Se la giunta recepisce parzialmente o in toto questa cosa, si può accettare di fare un ulteriore passaggio, che si poteva però fare anche prima. Quello che suona strano è che un anno fa gli stessi consiglieri non hanno presentato questo documento, ma lo fanno adesso.

Come farete, nell’eventuale prossimo mandato, a tenere insieme istanze massimaliste come quelle di Pacini con le istanze più riformiste?

Si farà un grande lavoro di sintesi. Il tema del governo della città è determinato da una legge, che da un potere massimo dal punto di vista degli indirizzi di carattere politico al sindaco. Quello che viene depositato è il programma del sindaco, non dei partiti. Il sindaco potrebbe decidere gli assessori senza consultare nessuno, ma anche di cambiare le deleghe degli assessori quando vuole. Il consiglio è composto dai gruppi politici, i quali sostengono o meno il sindaco. Quando si fanno le elezioni, ogni lista o partito presenta il suo programma, anche se poi dovrà sottostare a quello del sindaco. È una coalizione molto ampia.

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