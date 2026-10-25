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Sicurezza, Fratelli d’Italia con la Lega: “Sì alla revoca della cittadinanza italiana per stranieri che commettono reati gravi”

Alberto Balboni, sottosegretario al ministero della Giustizia di Fratelli d'Italia, a Milano Quotidiano

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“Nel nostro ordinamento la revoca della cittadinanza è già prevista da anni nei confronti della persona di origini straniere che commetta reati di terrorismo, banda armata e altri gravissimi reati”. Alberto Balboni, sottosegretario al ministero della Giustizia di Fratelli d’Italia, risponde alla domanda di Milano Quotidiano se sia favorevole alla proposta – avanzata dalla Lega – di revoca della cittadinanza italiana a cittadini di origine straniera che compiono reati come quelli a Milano dello scorso weekend.

Siamo favorevoli ad estendere la revoca anche ad altri reati di particolare gravità. Come noto, è attualmente in corso un attento esame delle singole fattispecie con particolare attenzione alla tutela della sicurezza dello Stato e dell’ordine democratico. È un lavoro che compete al Parlamento e che verrà concluso a breve”, conclude il sottosegretario alla Giustizia Balboni.

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#Alberto Balboni#Revoca cittadinanza italiana#sicurezza
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