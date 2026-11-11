“Sono stato io”: il marito di Ramona Rinaldi confessa l’omicidio della donna trovata impiccata in casa

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

“Sono colpevole. Voglio dichiararmi colpevole e fare le scuse alla famiglia e a tutti”. Una confessione inattesa, arrivata durante l’udienza di mercoledì mattina davanti alla Corte d’Assise di Como. A pronunciare quelle parole è stato Daniele Re, 35 anni, accusato dell’omicidio della moglie Ramona Rinaldi, trovata morta il 21 febbraio 2025 nel bagno della loro abitazione a Veniano, nel Comasco.

L’uomo, che fino a quel momento aveva sempre respinto le accuse, ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee, sorprendendo anche la propria legale, Alessandra Angelilli. “Ho tentato di autoconvincermi che non ero stato io”, ha aggiunto davanti ai giudici, ammettendo per la prima volta le proprie responsabilità nella morte della 39enne.

Il racconto del 35enne: “L’ho abbracciata forte, poi non respirava più”

Nel suo intervento in aula, Re ha fornito una ricostruzione soltanto parziale di quanto accaduto quella notte, senza chiarire completamente le circostanze della morte della moglie. “Mi sono svegliato verso l’una di notte e ho incontrato Ramona in cucina”, ha raccontato. “L’ho abbracciata forte e mi sono messo a piangere. Dopo mi sono accorto che non respirava e non si muoveva più”. Una versione che non ricostruisce nel dettaglio la dinamica dell’omicidio contestato dalla Procura. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe ucciso la moglie e successivamente inscenato un suicidio, appendendo il corpo nel bagno dell’abitazione con la cintura di un accappatoio.

La perizia psichiatrica e il malore della madre dell’imputato

Nel corso delle precedenti udienze era stata disposta una perizia psichiatrica su Daniele Re, dalla quale sarebbe emersa una parziale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. La confessione potrebbe ora incidere sulle successive valutazioni processuali. Già prima delle dichiarazioni dell’imputato, il magistrato Antonia Pavan aveva richiesto un supplemento di perizia per approfondire le condizioni psichiche del 35enne. Momenti di forte tensione anche tra i familiari presenti in tribunale. La madre di Daniele Re ha accusato un malore durante l’udienza ed è stata soccorsa direttamente in aula.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).