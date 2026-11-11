Stadio San Siro: Vas, Vis ed altri argomenti decisamente sopravvalutati

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

La faccio breve. Lunedì sera il consiglio comunale ha votato un ordine del giorno proposto da quella sinistra che da sempre contesta Beppe Sala (tiratori franchi, ma non franchi tiratori) sul fatto che la Valutazione di impatto ambientale dello stadio dovrà essere fatta insieme alla valutazione di impatto ambientale degli edifici che saranno funzionali alla nuova edificazione di San Siro inteso come quartiere. Vabbè, la faccio corta e non la spiego perché non serve assolutamente a niente. Sai che cosa gliene frega al mio lettore la differenza tra la valutazione ambientale strategica (Vas) – che è stata bloccata – e la valutazione di impatto sanitario (Vis) – che invece il consiglio comunale vorrebbe che la giunta imponesse alle squadre. Vas, Vis e magari Bim-bum-bam, che in tutto questo cinema sarebbe forse l’unico programma gradevole da vedere. Perché tutto questo è assolutamente irrilevante: legalese fuso a politichese.

Il punto è politico: una parte della maggioranza decide di provare a mettere l’ennesimo bastone nelle ruote di un progetto che la maggioranza dello stesso consiglio comunale e sicuramente della maggioranza aveva approvato con molta fatica. Ora non ci illudiamo di niente, fortunatamente: questa cosa non fermerà assolutamente la costruzione del nuovo Meazza né la demolizione del vecchio, né la riqualificazione del cantiere. L’unica cosa che può bloccare un pezzo o tutto del progetto si chiama “nuovo sindaco”. E non fatevi abbindolare neppure dalle dichiarazioni roboanti dei vari candidati. Tutti quanti cercano di infilarsi nella cruna stretta dell’ago dell’opinione pubblica: nessuno vuole dire ai tantissimi nostalgici e amanti del Meazza che quel rudere – amatissimo e veneratissimo – verrà giù, in un modo o nell’altro. Tutti vogliono dire che no, loro sono per avere due stadi. Perché non tre? O quattro? Facciamoci anche un nuovo Duomo, pagherà sicuramente Scaroni. Già me lo vedo, con i suoi occhiali e gli occhietti furbi, che tira fuori i soldi. Si chiama cortina fumogena. Ed è una cosa che a me fa un po’ innervosire.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).