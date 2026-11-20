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Qui cambia tutto! Trentesima edizione: lunedì 23 novembre torna Italia Direzione Nord, alla Triennale di Milano, a partire dalle 9. Il titolo di quest’anno è “Milano-Lombardia-Italia. Nuove traiettorie democratiche”. Milano va al voto e abbiamo invitato tutti i candidati sindaci in una Maratona di Milano dalle 18 alle 20. L’Italia va al voto, e abbiamo invitato gli esponenti del governo e dell’opposizione: La Russa, Pichetto Fratin, Misiani, Morelli, Butti, Osnato, Fidanza, Abodi, Roggiani, Tinagli, Calenda, Renzi, Nevi, Gori, Moratti, Bonelli. La Lombardia si avvia verso la fine della legislatura di Attilio Fontana, amico e ospite fisso di IDN. Ci sono i sindaci, con Beppe Sala e Silvia Salis. C’è l’enorme tema dell’urbanistica, che analizziamo anche con persone che hanno tanto da dire, come Manfredi Catella. C’è il tema dei trasporti, e dell’informazione (il sottosegretario Barachini a colloquio con il nuovo editore della Stampa Leonardis).

Ormai mancano una manciata di ore e posso dirlo: uno dei problemi del nostro tempo è che diventa arduo cercare di mettere a disposizione palcoscenici non di parte, non scontati, non comodi. Bisogna tornare a dirsi che sì, si può essere su fronti diametralmente opposti, ma che democrazia è provare a parlarsi, magari anche rimanendo delle proprie opinioni. Non ci si “sporca” a parlare con un avversario, non ci si compromette. Semplicemente si dà vita a una traiettoria democratica che a volte sembra invisibile nel nostro panorama politico.

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