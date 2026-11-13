Monica Busetto 13 anni di carcere da innocente. Oltre Garlasco la giustizia fa schifo

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Non sappiamo se lo sconquasso legato al caso di Garlasco, dopo l’assoluzione di Louis Dassilva, abbia avuto un riflesso anche sulla sorte di Monica Busetto, l’operatrice socio-sanitaria condannata a 25 anni per l’omicidio dell’anziana Lidia Taffi Pamio, vicina della porta accanto. Sta di fatto che La Corte d’appello di Trento ha accolto la richiesta di revisione, avanzata anche dalla procura generale di Venezia, e l’ha rimessa in libertà.

La Busetto, che si è sempre proclamata estranea al delitto, ha comunque trascorso ben 13 anni in carcere. Un periodo lunghissimo che per un innocente sbattuto in cella nessun eventuale risarcimento potrà mai bastare a mitigare il danno fisico ed emotivo subito. La sua condanna, che come spesso accade, si è basata su un solo indizio (una piccola traccia di Dna della vittima rinvenuta su una sua medaglietta, che è stato possibile dimostrare che fu frutto di una contaminazione) ed ha avuto uno sviluppo a dir poco paradossale.

Dopo che la Corte d’Assise l’aveva condannata nel dicembre del 2014, un anno dopo c’è un colpo di scena che avrebbe potuto scagionare del tutto la Busetto. Viene infatti arrestata per un altro omicidio, molto simile nella dinamica, Susanna Milly Lazzarini. Ebbene, la vittima, Francesca Vianello era amica della madre di quest’ultima, ma anche la signora Pamio lo era. Messa alle strette la Lazzarini confessò anche questo omicidio. Tuttavia, dopo che nei primi tre interrogatori la donna spiegò nei dettagli l’intera azione omicidiaria, ribadendo di aver agito da sola, nel quarto coinvolse la Busetto. In particolare raccontò che la vicina l’aveva sorpresa mentre accoltellava l’anziana, decidendo subito dopo di aiutarla nell’efferato omicidio.

Un tesi del tutto surreale, visto che le due donne non si conoscevano, ritenuta tale anche dalla Corte d’Appello la quale, tuttavia, appigliandosi all’unica prova genetica, per quanto contestata dalla difesa, confermò la condanna per Monica Busetto, seguita a ruota successivamente anche dalla Cassazione. Anche in questo caso ci troviamo di fronte al più classico dei processi indiziari in cui, a dispetto della regola che imporrebbe di condannare al di là di ogni ragionevole dubbio (introdotta nel 2006, modificando l’articolo 533 del Codice di Procedura Penale), si mandano in galera persone con impianti accusatori estremamente deboli, se non addirittura inconsistenti come nel caso di Alberto Stasi. Tutto questo non è più accettabile in un sistema democratico degno di questo nome.

Claudio Romiti, 13 novembre 2026

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