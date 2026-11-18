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Tempo di autosconfessioni che non generano costernazioni. Il viaggiatore cerimonioso di Caproni si è ridotto a un viaggiatore indifferente di questo tempo dove i furbi possono rinnegarsi e non succede niente, non pagano dazio alla dogana morale, se cadono in disgrazia è semplicemente perché il mercato degli sponsor li punisce con gelido pragmatismo, non mi sei più utile, non ti tengo più.

Chiara Ferragni non è diversa da Greta: entrambe hanno costruito una fortuna su ciò che non erano e non credevano e adesso che lo ammettono non succede niente, con la differenza che la ragazzina verde, militante Pro Pal, gli sponsor li ha tenuti, l’altra alla vista dei 40 anni ha fatto il suo tempo e lo sa, lo dice, seppure a modo suo, nell’ennesima intervista ispirata, sollecitata dalla sua agenzia di comunicazione, affidata a Vanity Fair, ribattuta dal Corriere, ripresa un po’ da tutti: c’è da annunciare un’altra serie autoagiografica, su Netflix, l’immagine che nutre l’immagine anche quando l’immagine è sfinita, è decomposta; c’è da parlare del nulla, ossia di se stessi. Con i soliti toni sentimentali, improntati al vittimismo esistenziale.

“Il mio tempo è passato” dice la smilza bionda che, hai voglia ad essere maestra dei filtri, comincia a mostrare la sua età, il suo tempo fatto di fughe in avanti. Ma davvero c’è stato un tempo suo, un tempo Ferragni? Come no, una quindicina d’anni fa, con l’esplosione dei social, cavalcata in modo sapiente, con l’inconsistenza che si faceva concretezza ed anzi l’unica sostanza, fatta di miraggi. Che la cremonese Chiara non fosse imprenditrice, seppur digitale, al più prenditrice, si è visto una volta caduta in disgrazia: non ha intrapreso neanche un chiosco di lupini, perché la cultura imprenditoriale, la mentalità imprenditoriale, diversa dall’accumulo primitivo, era avulsa dalla sua competenza di “bocconiana” che alla Bocconi si limitava a passare davanti; il suo impero l’ha costruito con un piccolo aiuto degli amici, un ex fidanzato manager in America, la madre manager in patria, ed era fondato sulle proiezioni, i culetti a fil di mare, le tettine vedo non vedo e sulle catene di sant’Antonio, sfoggiare un prodotto e per rifilarlo ad adepti, convincendoli che anche loro potevano essere come lei. Tutto qui.

Finché questa profetessa delle allucinazioni non s’è allargata, andava dicendo di un suo imminente futuro in politica, col Pd, e la Lucarelli l’ha bruciata. Molti sapevano della disinvolta beneficenza, a se stessa, pandori e uova di Pasqua solidali, a se stessa, e alla fine qualcuno ha provveduto: problema risolto e addio Palazzo d’inverno.

Lei ne è uscita malissimo prima sul piano della faccia, con quei video emaciati, quelle lacrime di plastica, poi nel prosieguo, insistendo sull’autocelebrazione lamentosa, adolescenziale, sempre più improbabile in una che superava i trentacinque, si avviava ai quaranta, ma è l’unica cosa che può, che sa fare. Il “pensati libera” di Sanremo crudelmente distorto da Palmaroli, in arte Osho, in “pensati paracula” che riassumeva in modo terribile tutta la faccenda. Meglio se l’è cavata sul piano giudiziario, l’accusa di truffa aggravata non ha retto in giudizio e lei ha rifuso a piene mani i consumatori che si ritenevano ingannati, pagando le relative sanzioni; i seguaci, detti follower, non sono sembrati particolarmente disturbati dal fatto che due campagne pubblicitarie avvenivano sul cranio rasato dei bambini oncologici e di altri autistici, utili malati per dirottare a se stessa due milioni d’incasso. Così che, all’insegna dell’errore di comunicazione, subito diventato una formula italica per scaricare il barile, ha potuto continuare a dipingersi come una perseguitata, anche se adesso conviene ostentare una assunzione di responsabilità asettica: “La CEO delle mia società ero io”. Come a dire, mi sono fidata di quelli sbagliati, un buon CEO sa sempre come dirottare le colpe fingendo di prendersele.

Ferragni annuncia la fine del suo tempo ma non ci crede: se no non continuerebbe a sollecitare, diciamola così, i giornali patinati per pompare l’ennesimo documentario sulla propria vita di giovane disposta a tutto, e qui c’è da capirla, pur di uscire dalle lugubri brume cremonesi. Così, a forza di miraggi, di incanti, si può arrivare al Bosco Verticale di Milano e alla villa di Los Angeles, senza intraprendere un bel niente prima né dopo: cosa ha fatto questa proto influencer una volta decaduta? È uscita dal consiglio d’amministrazione di Della Valle, che l’aveva imbarcata secondo logiche promozionali, ha cambiato alcuni fidanzati, regolarmente compatibili patrimonialmente, si è lamentata delle proprie disgrazie, del matrimonio con l’ex socio, il Fedez altrettanto vittimistico, che va a Sanremo a cantarsi addosso ma, attenti, è molto suscettibile, è di quelli che querelano a strascico, una volta anche l’ex frequentatrice di reality Daniela Martani che aveva definito idioti lui e la moglie: centomila euro le aveva chiesto, il gip ha concluso saggiamente: queste cazzate risolvetevele fra di voi.

Ma l’operazione dei pandori, per quanto ridimensionata, obliata, resta aberrante come qualcosa che testimonia di una sconcertante sclerosi morale. Meglio parlar d’amore! “Mi sentivo sola” dice lei incolpando lui. “Mi sentivo solo” dice lui incolpando lei. Succede, succede quando il matrimonio si costruisce come una società e poco altro. I Ferragnez come industria non esistono più ma resteranno come sigla, modo di dire per dire una coppia che costruisce la sua fortuna sugli incanti, su ciò che non è. Tipo i Fratoiannez che bivaccano in Parlamento e son sempre lì per vendere la Tesla “fascista” ma non la vendono e pretendono patrimoniali selvagge, ovviamente non per loro. Chiara Ferragni, che cerca inesorabilmente, disperatamente di riciclarsi una serie tv dopo l’altra, ha stufato e questo è il senso delle sue svenevoli ammissioni, “forse ho fatto il mio tempo”; le resterà addosso la colpa di avere allevato legioni di incantatrici anche peggiori di lei, sempre più giovani, di avere creato uno schema fondato non sull’impegno, non sulla capacità, ma sull’astuzia e sul cinismo. Vivrà di rendita, perché nella sua effimera ma lunga stagione ha messo in cascina tanto fieno da non riuscire a pesarlo, ma, come cantavano i Rolling Stones, “Il tempo può abbattere un edificio o sfigurare il volto di una donna. Le ore sono come diamanti, non lasciarle sprecare. Il tempo non aspetta nessuno, non fa favori. Il tempo non aspetta nessuno e non aspetterà me”.

Max Del Papa, 18 novembre 2026

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