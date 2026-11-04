“Noi facevamo così, ciao Laura”. Il saluto militare, poi l’abbraccio: lo struggente saluto del papà di Laura

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Ha scelto un video, significativo, per salutare la figlia morta in missione in Bosnia a causa dell’incidente in elicottero costato la vita a quattro militari italiani. Due dell’esercito, due della Croce Rossa. Come Laura Procacci, sergente maggiore, 32 anni, caduta giovedì scorso insieme ai colleghi coinvolti nello schianto.

Il papà, Giuseppe Procacci, questa mattina ha pubblicato il video in cui lo si vede accoglierla con il saluto militare, poi con un sorriso e infine un abbraccio. “Noi ci salutavamo così. Ciao Lauretta, figlia mia”, ha scritto il padre a corredo del filmato insieme al sergente maggiore. Lei è in abito bianco con uno zaino, si ferma, si irrigidisce nel saluto militare e poi lo abbraccia. Sono immagini struggenti, pubblicate nel giorno del funerale che si tiene oggi ad Andria. Esequie che si svolgono in forma privata.

La salma era stata accolta dal governo e dal Presidente Mattarella. Poi si è diretta a Montegrosso dove Laura era nata e cresciuta.

Lutto cittadino proclamato nei Comuni di Andria e Canosa di Puglia.

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