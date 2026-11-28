Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Carlo Nordio prova a fare la pace con i magistrati. Ma quando si tratta di soldi, a quanto pare, la strada è ancora in salita. Al congresso dell’Associazione nazionale magistrati, in corso a Napoli, il Guardasigilli ha provato a ricucire lo strappo tra governo e toghe, archiviando le tensioni che avevano caratterizzato la campagna referendaria. Ha incassato gli applausi della platea, riconosciuto il contributo dei magistrati al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr e proposto di lavorare insieme alla depenalizzazione di alcuni reati. Tutto bene. Almeno fino a quando non si è tornati a discutere di stipendi.

Sul tavolo c’è sempre quel conto da quasi un miliardo di euro che Giorgia Meloni, qualche settimana fa, aveva annunciato di non voler liquidare attraverso la firma del Dpcm. Nordio ha avanzato una proposta di mediazione. Il ministro non chiede alle toghe di rinunciare alle somme riconosciute dalla giustizia amministrativa, ma di accettare che il pagamento venga distribuito nel tempo. Un compromesso dettato dalle difficoltà economiche che attraversa il Paese. Il Guardasigilli confida nella disponibilità dell’Anm a venirgli incontro. “Sugli arretrati negli stipendi dei magistrati, le sentenze vanno eseguite e attuate – dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio – ma confido molto nella sensibilità dell’Anm che ci sia non certo una rinuncia a quello che è un loro diritto. Ma che vi possa essere una attuazione differita o rateizzata. Questo in ragione del momento di grave difficoltà e sacrificio che attraversano tanti cittadini in Italia per motivi di opportunità e sensibilità. Sono sicuro che l’Anm possa aderire a questo invito”, ha detto il ministro.

Disponibilità che, almeno a sentire Nicola Gratteri, non sembra esserci. Il procuratore di Napoli ha bocciato l’ipotesi della rateizzazione e ha contestato le ragioni economiche addotte dalla Meloni. Secondo il magistrato, ad aprile ai funzionari di Palazzo Chigi sarebbe stato riconosciuto un aumento mensile di 540 euro, con tanto di arretrati liquidati in un’unica soluzione. Perché ai funzionari sì e alle toghe no? Gratteri ha quindi rivelato di percepire 8.500 euro al mese, essendo ormai a fine carriera, e si è detto disposto a rinunciare a mille euro del suo stipendio. A patto, però, che il sacrificio venga imposto proporzionalmente anche ai dirigenti pubblici più pagati e ai parlamentari. Questi ultimi, secondo i suoi calcoli, arriverebbero a 15mila euro mensili considerando anche i benefit. “Rateizzare gli arretrati non è la soluzione. Si parla continuamente di accordi, di abbassare la tensione, sembra ogni giorno di misurare la corrente elettrica. Ognuno deve fare quello per cui è pagato. Non sopporto questo modo di ragionare: spalmare lo stipendio? Cominciamo a parlare di sprechi e a mettere in discussione gli stipendi da 250mila, 380 mila euro l’anno”, ha detto.

Ora, che si debbano rispettare le sentenze è fuori discussione. Ma vale la pena ricordare come nasce questa partita. Gli stipendi dei magistrati vengono adeguati automaticamente sulla base degli incrementi retributivi del pubblico impiego. Il contenzioso riguarda proprio il criterio con cui calcolare quegli aumenti. Le toghe hanno ottenuto che si applicasse una media aritmetica anziché una media ponderata per il numero dei dipendenti delle singole categorie. Una differenza tutt’altro che irrilevante per le casse dello Stato, tanto che il governo ha deciso di modificare il meccanismo nella legge di Bilancio, senza effetti retroattivi. Discutiamo pure degli sprechi denunciati da Gratteri. E degli stipendi dei parlamentari. Resta il fatto che Nordio non ha proposto di sottrarre un euro ai magistrati, ma semplicemente di dilazionare i pagamenti. Se davvero, come sostiene il procuratore, i sacrifici devono riguardare tutti, non si capisce perché questa proposta debba essere scartata a priori.

Dopo qualche ora, il ministro Nordio ci ha tenuto comunque a precisare di non avere alcuna differenza di veduta rispetto alla premier Meloni, che quel decreto per far avere i soldi alle toghe non vuole proprio firmarlo. “Ogni ipotesi di contrasto risulta essere una boutade del fine settimana”, si legge in una nota. “In un momento di profonda crisi per tutti e pur nella consapevolezza che le sentenze vadano rispettate, il ministro ha semplicemente auspicato da parte dei magistrati una mozione dei sentimenti per trovare una soluzione comune”.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).