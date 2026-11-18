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Il 19 novembre 2026 è una data attesa da tanti e da tanto tempo. È il giorno del lancio mondiale di Grand Theft Auto VI da parte della storica casa di produzione americana di videogiochi Rockstar Games. Ora, il lettore potrebbe giustamente domandarsi, e domandare allo scrivente, perché l’uscita di un videogioco dovrebbe essere interessante o meritevole di attenzione. La risposta è semplice: il mondo di GTA (abbreviazione del titolo ufficiale), composto da diversi capitoli usciti nel corso degli anni, è un fenomeno mondiale e sociale.

Il primo capitolo della saga venne lanciato quasi 30 anni fa, ma la serie acquisì una grande notorietà internazionale nei primi anni Duemila, soprattutto con il lancio di due titoli che, ben presto, entrarono nelle console di tutto il mondo: Vice City e San Andreas, ambientati in città americane fittizie, ma ben riconoscibili. Chi, come lo scrivente, è nato negli anni ’90 e ha vissuto l’infanzia nei primi anni Duemila non può non ricordare le ore e ore passate di fronte alla televisione, immerso in questi giochi, in barba ai rimproveri dei genitori.

Nel 2005, data la notorietà acquisita, scoppiò lo scandalo internazionale Hot Coffee: una polemica nata negli Stati Uniti e arrivata anche nel nostro Belpaese per GTA San Andreas. In breve, la politica americana iniziò a scagliarsi contro Rockstar Games, invocando maggiori restrizioni alla vendita dei videogiochi ai minori. Alcuni genitori requisirono i CD o addirittura le console, mentre i giornali ne parlarono diffusamente, contattando anche psicologi e specialisti dell’età evolutiva per capire l’impatto che certi contenuti avrebbero potuto esercitare sui minori. Si temeva che i ragazzi potessero emulare i loro eroi, confondendo la finzione con la realtà, o che sarebbero rimasti sconvolti dalle scene sessualmente esplicite presenti nel gioco. Le agenzie di controllo spostarono la classificazione a +18 e il Coffee diventò cold, mentre i ragazzini di tutto il pianeta continuarono a divertirsi in quell’enorme mondo alternativo. In Italia la polemica si riaccese nel 2008, quando il Codacons presentò un esposto a 104 procure della Repubblica, accusando un altro gioco della serie, GTA IV, di istigazione a delinquere ai sensi dell’articolo 414 del Codice penale e chiedendone il sequestro. Anche stavolta l’iniziativa non portò al ritiro del titolo dal mercato e, dopo una presa di posizione di Rockstar, che contestò le ricostruzioni avanzate dall’associazione dei consumatori, la vicenda si esaurì senza le conseguenze auspicate dai promotori dell’esposto.

Tornando all’anno corrente, Grand Theft Auto VI è, senza tema di smentita, il gioco più atteso dell’ultimo decennio, non soltanto dagli appassionati di videogiochi e dai ragazzini, ma anche – ed è questa la cosa interessante che ne fa capire la portata sociale – da una schiera di trentenni e ne quarantenni che hanno riposto il joystick nell’armadio da tempo e che, nei prossimi giorni e mesi, lo rispolvereranno per immergersi in questo mondo, tornando bambini per un po’. Lo sviluppo del gioco è iniziato molti anni fa. L’hype è altissimo, l’impatto economico e pubblicitario è già enorme e le stime prevedono che diventerà mastodontico.

Il primo trailer pubblicitario, nel 2023, è stato visualizzato oltre 90 milioni di volte in 24 ore, mentre la canzone utilizzata come sottofondo del video ha registrato un incremento di quasi il 37.000% degli ascolti su Spotify. Nell’agosto del 2026, un video che mostra le dinamiche di gioco, pubblicato in anteprima su Netflix, ha portato alla piattaforma oltre centomila nuovi abbonati negli Stati Uniti nel giorno del lancio. Sempre quest’anno sono state avviate altre collaborazioni a scopo promozionale, alcune mastodontiche, come quelle con la contea di Miami-Dade e con la NBA, in particolare con la squadra dei Miami Heat.

Già da questi dati è facilmente immaginabile l’impatto finanziario che questa operazione avrà sulle casse di Take-Two Interactive, che controlla Rockstar Games. Diverse società di ricerche di mercato hanno stimato un fatturato di circa 3 miliardi di dollari nel primo anno dal lancio. DFC Intelligence, in particolare, ha ipotizzato ricavi compresi tra 3,2 e 3,5 miliardi di dollari in dodici mesi, per un totale di 45 milioni di copie vendute. Secondo le cifre circolate alla vigilia dell’uscita, i soli preordini avrebbero già fruttato oltre un miliardo di dollari.

In Italia il prezzo è di circa 80 euro per la versione base e di 100 euro per quella premium: non certamente poco, in un periodo di crisi economica come questo. Tuttavia, ciò non sembra spaventare nessuno, se è vero, come risulta dai dati diffusi da Remote.com, che in Italia le richieste di ferie per il giorno dell’uscita sono aumentate del 91% rispetto allo stesso giovedì dell’anno precedente. In giro per il mondo l’attesa ha portato anche ad alcune assurdità: a Singapore, uno youtuber avrebbe firmato con la moglie un contratto per poter giocare senza incappare in una crisi matrimoniale. Sul web i meme si sono sprecati: anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, GTA è riuscito a entrare in tutti gli ambiti, dalla politica al calcio, fino al commercio. Come previsto, sono stati scomodati anche sociologi e filosofi per evidenziare come ormai il gioco coinvolga tutti, dagli adolescenti ai padri di famiglia.

Noi ammettiamo di non avere le competenze filosofiche per poter giudicare la questione, ma ci teniamo stretta la curiosità di vivere e capire quale impatto avrà questo fenomeno mondiale.

Jacopo Gobbi Frattini, 18 novembre 2026

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