Arricchirsi è glorioso, parola di comunista

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“Odia i padroni”, “Mangia il ricco”, “Diritti, diritti e diritti”. È lo spartito fisso scritto sui cartelloni delle turbe di giovani che si sono ritrovate nelle piazze nelle scorse settimane, puntualmente fotografati e postati sui social con il loro iPhone nuovo di zecca. Sono di sinistra, o almeno si professano come tali. A me questi slogan non piacciono, e allora ve ne condivido un altro. Uno slogan pronunciato da un esponente di spicco del Partito Comunista Cinese: “Arricchirsi è glorioso”. Deng Xiaoping lo disse nel 1978, quando decise di mettere in soffitta il fallimentare passato socialista della Cina per lanciarsi nell’apertura al capitalismo e nella conseguente invasione del Made in China in tutto l’orbe terracqueo.

Mentre la Cina faceva uscire dalla miseria 800 milioni di persone aprendosi un po’ alla volta al capitalismo, l’Occidente ha intrapreso una strada diversa e pericolosa. Ha cominciato a voler essere socialista. Così ha descritto questa deriva il primo presidente anarcocapitalista del mondo, Javier Milei: per un socialista creare ricchezza e arricchirsi è una colpa sociale da purificare con il rito espiatorio della tassazione e della redistribuzione. Insomma, arricchirsi sarebbe contro natura e il capitalismo un male da estirpare.

Eppure, basterebbe guardare alla storia della civiltà umana per constatare che negli ultimi due secoli, cioè da quando è arrivato il capitalismo, l’umanità è cresciuta economicamente più che nei precedenti duemila anni. Nel 1800 il 95% della popolazione mondiale viveva nella povertà più estrema; quel numero è crollato drasticamente al 5% nel 2020. Arricchirsi è glorioso. La cosiddetta “giustizia sociale” è, in verità, intrinsecamente ingiusta e violenta. È il paravento dietro cui lo Stato ruba legalmente attraverso le tasse per mantenere politici e parassiti dell’assistenzialismo (lista infinita).

Per capire dove andare da qui a cinquant’anni, dobbiamo ricordarci dell’unico elemento che ha dato all’Occidente la primazia sul mondo: l’individuo. Bisogna deregolamentare e rendere l’individuo sovrano. Solo così potremo evocare e sprigionare tutte le possibilità creative del capitalismo. Voglio lanciare un messaggio agli imprenditori e alle PMI, che sono il cuore pulsante dell’Italia e che nessuno difende mai: voi siete degli eroi. Siete gli artefici del più straordinario periodo di prosperità che l’umanità abbia mai avuto.

L’imprenditore, lungi dall’appropriarsi della ricchezza altrui, è un benefattore sociale. Il capitalismo è la locomotiva della storia e deve continuare a correre ancora più veloce attraverso l’anarcocapitalismo. Non si può rimettere il genio nella lampada.

Dobbiamo guardare a un mondo in cui le tasse non esisteranno più, un mondo in cui smetteremo di pagare gli stipendi vistosi di chi piagnucola per l’immane fatica di lasciarsi affondare sul velluto rosso dello scranno parlamentare alle otto del mattino. A chi urla “odia i padroni”, rispondiamo che ognuno è e deve essere l’unico padrone della propria vita, proprietà e destino. Beati coloro che vogliono, che intraprendono e che sanno conquistarsi il loro regno su questa terra. Perché, piaccia o no, arricchirsi è e rimarrà sempre glorioso.

Vittorio Paolini, 14 novembre 2026

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