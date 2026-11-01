Cari pro-Pal, adesso ho capito perché siete così violenti

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Mi sono fatto un’idea della ragione per la quale i pro-Pal non provano orrore per la strage del 7 ottobre e per le impiccagioni quotidiane di giovani da parte del regime degli ayatollah: semplicemente perché condividono quelle azioni criminali e godono alla vista di una donna ebrea stuprata e uccisa e di un dissidente iraniano che penzola da una forca.

Marco Baldassari, 31 ottobre 2026

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