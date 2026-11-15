Che coraggio: il marxista Bettini grida al “regime Meloni”

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Ma Goffredo Bettini sul Foglio l’avete letto? Leggetelo, date retta. Scoprirete come si può arrivare a 74 anni e mantenere intatti, nell’anno di grazia 2026, tutti i pregiudizi e tutta la boria intellettualoide di un ex dirigente del PCI tuttora devoto a Sant’Enrico da Sassari. Una intera paginata gentilmente offerta dal giornale di Cerasa e Ferrara (che comunque: averne!) per “dare la sveglia al campo largo”, quell’alleanza di sinistra-centro-lavrovismo senza un altro programma comune che non sia quello di impedire alla fascista mai pentita Giorgia Meloni di “instaurare un regime”.

Leggiamo testualmente al punto finale della lenzuolata bettiniana, in perfetto stile di quella “Rinascita” che ha deciso di riesumare così, tanto per rimarcare le differenze tra i tempi nostri e gli anni Settanta del secolo scorso: “Se la Meloni dovesse vincere, instaurerebbe un regime. Si prenderebbe tutto, compreso il Presidente della Repubblica. Smontando il vero presidio di garanzia e di libertà che ha fatto resistere la Repubblica”. Però! Se la sinistra si prende tutto, Quirinale compreso, vincendo le elezioni è normale gioco democratico e anzi difesa dei valori repubblicani, se lo stesso fa la destra incombe invece il regime postfascista. Bettini dixit.

E sapete perché? Perché (punto primo della lenzuolata) “il governo Meloni si sta comportando in modo irresponsabile” di fronte “all’aumento vertiginoso negli ultimi decenni delle distanze sociali”. Naturalmente Bettini dimentica per quanti in questi decenni di Seconda Repubblica la sinistra abbia governato l’Italia, il più delle volte senza vincere le elezioni. Ma, come lui ci assicura, “abbiamo governato generalmente bene, salvando tante città e l’intera Repubblica”: e complimenti per la modestia.

Ricette per il futuro? Mai rinnegare Marx, purché non nominandolo e meno che mai (punto quattro della lenzuolata) la fumisteria in stile Rinascita per evocarlo. Sentite qui: “La destra rassicura rattrappendo la vita delle persone in strutture piramidali. Il nostro mondo, al contrario, deve espandere la vita che vuole ancora vita. Servirebbero giornate capaci di intrecciare la pausa, il gioco, il godimento artistico e culturale, il lavoro, la famiglia, gli affetti e gli amici. Anche la noia”. La solita vecchia favola marxiana del mondo finalmente liberato dalla alienazione generata dal capitalismo. Ovviamente con i soldi estorti ai maledetti ricchi e “redistribuiti” per un adeguato cazzeggio di Stato.

Il top del bettinismo viene raggiunto però quando si parla di pace e di Ucraina. Bastino alcuni passaggi: “Contemporaneamente a quegli aiuti che abbiamo fatto benissimo a dare, avremmo dovuto subito spingere per una trattativa per chiudere il conflitto, per imporre la pace, per ragionare su un compromesso…” (Imporre la pace a Putin a forza di chiacchiere: fantastico! E forse Bettini non ricorda che ad esempio Emmanuel Macron ci provò invano per settimane a convincere Putin a fermare le armi…).

Non abbiamo la pace in Ucraina? Colpa nostra, non di Putin. “L’Europa ha soffiato sullo spirito belligerante. Ha descritto la Russia come il male assoluto. Ha paragonato Putin a Hitler. Ha messo paura agli europei. E come ci ha spiegato il nazismo, la paura di un’aggressione, anche se immaginaria, favorisce un’aggressione”. Il mondo al contrario, direbbe quel Vannacci che rischia di mandare al governo, e magari al Quirinale, maestri del pensiero politico come Goffredo Bettini.

Roberto Fabbri, 15 novembre 2026

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