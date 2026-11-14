Sondaggi, c’è un outsider che potrebbe sparigliare le carte nel centrodestra

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C’è un dato, nell’ultima rilevazione sulle “Espansioni di voto” elaborata da Lab21 per il network Intenzioni di Voto, che salta immediatamente all’occhio e mette in discussione molte delle analisi convenzionali sui rapporti di forza tra i partiti. A differenza dei sondaggi tradizionali, che si limitano a registrare le intenzioni di voto nell’immediato, questo indicatore misura il bacino elettorale potenzialmente raggiungibile da ciascuna forza politica, oltre il proprio consenso attuale.

Guardando ai principali partiti, i numeri delineano due traiettorie differenti. Sul fronte del potenziale complessivo, secondo la rilevazione Lab21, Fratelli d’Italia si attesta al 33,5%, con un differenziale di espansione di +5,4 punti. Un dato che indica come il partito di Giorgia Meloni, pur partendo da percentuali elevate, conservi ancora margini di crescita, soprattutto verso l’elettorato moderato e gli indecisi.

Sul versante opposto, il Partito democratico raggiunge un potenziale complessivo del 26,6% e condivide il primato del differenziale di espansione, pari a +6,3 punti. Sul piano politico, tuttavia, questo margine potenziale si scontra con un nodo strategico rilevante: il rapporto con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Finché la linea del Pd apparirà subordinata all’agenda e ai veti dei pentastellati, la possibilità di trasformare quel potenziale teorico in consensi effettivi tra gli elettori riformisti e moderati rischierà di rimanere frenata.

L’elemento più interessante della rilevazione riguarda però un soggetto politico entrato da poco nella coalizione di centrodestra. Appaiato al Partito democratico in testa al differenziale di espansione, con +6,3 punti, figura infatti Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. Nelle rilevazioni tradizionali, questa formazione viene generalmente accreditata intorno all’1%, finendo spesso per essere considerata una realtà marginale o prevalentemente siciliana. I dati Lab21 suggeriscono invece uno scenario diverso: il progetto di De Luca potrebbe disporre di un bacino elettorale potenziale vicino all’8%.

La spiegazione potrebbe risiedere nella natura stessa della proposta politica “Sindaci d’Italia”, che punta a intercettare il civismo amministrativo, gli elettori stanchi delle dinamiche romane e una fascia di cittadini più attenta alla gestione concreta dei territori che alle appartenenze ideologiche. In questa prospettiva, la scelta di candidare direttamente sindaci e amministratori locali potrebbe rivelarsi determinante, soprattutto alla luce della reintroduzione delle preferenze, che valorizzano il radicamento territoriale e il rapporto diretto con gli elettori.

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In un quadro elettorale caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra gli schieramenti, nel quale le coalizioni potrebbero giocarsi la vittoria su scarti minimi, il peso delle singole liste assume un’importanza particolare. Lo dimostrano anche le analisi politiche sul ruolo delle diverse componenti delle coalizioni ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza.

È proprio in questo scenario che Sud chiama Nord- Sindaci d’Italia potrebbe ritagliarsi uno spazio significativo. Il recente ingresso nella coalizione di centrodestra e quel +6,3% di espansione potenziale indicano l’esistenza di un bacino di elettori civici e, più in generale, delusi dalla politica tradizionale che i partiti maggiori faticano a intercettare autonomamente. Se questa capacità di attrazione dovesse tradursi, anche solo in piccola parte, in voti effettivi, la lista di Cateno De Luca potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale nella partita elettorale del centrodestra.

Salvatore di Bartolo, 14 novembre 2026

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