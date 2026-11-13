Piazzapulita lancia Vannacci. E dietro c’è un piano ben preciso

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Come previsto, è La7, con Corrado Formigli, a tirare la volata al generale Vannacci, spalancandogli nuovamente le porte della televisione con l’intervistona. Un abile tentativo di rianimazione mediatica che sembra fatto apposta per aiutare lo sgangherato campo largo: più cresce Vannacci, più si spera che sottragga voti al centrodestra con la speranza che salti qualsiasi accordo prima delle elezioni. La sinistra che fa pubblicità alla destra più estrema per provare a battere coalizione di destra-centro guidata da Meloni. Quando gli opposti si attraggono. O, più semplicemente, quando la disperazione aguzza l’ingegno.

Andrea Bernaudo, 13 novembre 2026

Il resoconto dell’intervista:

Roberto Vannacci arriva nello studio di Piazzapulita, su La7, e il confronto con Corrado Formigli si accende subito. Al centro dell’intervista, andata in onda giovedì sera, il fascismo, la Costituzione, i rapporti con Giorgia Meloni e le condizioni per una possibile alleanza tra Futuro Nazionale e il centrodestra.

Il passaggio più discusso arriva quando Formigli chiede all’ex generale se consideri il fascismo un «male assoluto», come fece Gianfranco Fini. La risposta è secca: «No». Poco prima Vannacci aveva sostenuto che la Costituzione italiana «è antimonarchica, non è antifascista», richiamando l’articolo 139, che impedisce di modificare la forma repubblicana dello Stato. E aveva aggiunto: «L’antifascismo non è un valore e non è citato dalla Costituzione». Formigli gli ricorda però la XII disposizione transitoria e finale, che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista.

L’ex generale precisa di riconoscersi nei valori di libertà e democrazia, ma insiste sulla distinzione tra questi principi e l’antifascismo. Quanto alla liberazione dell’Italia, attribuisce un ruolo prevalente alle forze alleate rispetto alla Resistenza. Il confronto si sposta poi sulla politica. E qui Vannacci non risparmia Giorgia Meloni. Definisce il suo governo una «ipodestra», accusandolo di aver abbandonato alcune posizioni tradizionali della destra. Secondo il leader di Futuro Nazionale, maggioranza e opposizione finiscono per sostenere politiche simili, soprattutto sugli aiuti all’Ucraina e sull’appoggio alla Commissione europea.

Formigli gli domanda allora perché voglia allearsi proprio con la premier. Vannacci risponde di essere disponibile al dialogo, ma detta le condizioni: basta sostegno all’Ucraina, basta decreti flussi e basta appoggio alle politiche europee favorevoli al Green Deal e all’immigrazione.

Non manca il capitolo dedicato al nuovo partito. Il conduttore solleva il caso delle tessere di Futuro Nazionale e dell’iscrizione di Roberto Jonghi Lavarini, noto come il «Barone nero», che in un servizio della trasmissione esprime giudizi positivi sul fascismo e sul nazismo. Formigli domanda se il partito intenda accogliere anche persone con queste posizioni. Vannacci ribadisce che l’iscrizione è aperta a chi condivide il programma. Alla domanda «Appello ai nazisti?», replica: «Appello a tutti».

Durante la trasmissione viene affrontata anche la vicenda del successo editoriale de Il mondo al contrario. Un’inchiesta di Danilo Lupo raccoglie i dubbi dell’ex ambasciatore Giorgio Starace sull’eventualità di acquisti organizzati del libro con un coinvolgimento russo. Si tratta di ipotesi, non di circostanze dimostrate. Vannacci respinge le insinuazioni e chiede che vengano presentate prove concrete. L’intervista si chiude lasciando aperta soprattutto una questione politica: il rapporto con il centrodestra. Vannacci non esclude un’intesa con Meloni, ma continua a porre condizioni che segnano una distanza dalle attuali scelte del governo, a cominciare dalla politica estera.

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