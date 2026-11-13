Vannacci sì o no? Il sondaggio che Meloni deve leggere: cosa pensano i suoi elettori

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Il messaggio è piuttosto chiaro. E arriva proprio da chi, alle elezioni, mette la croce sui simboli dei partiti di centrodestra. Basta divisioni, basta veti incrociati, basta guerre di posizione. Perché il rischio, a forza di litigare, è quello di ritrovarsi Giuseppe Conte e Elly Schlein a Palazzo Chigi. Magari con Maurizio Landini al ministero del Lavoro e Ilaria Salis a occuparsi delle politiche abitative. Una provocazione? Certamente. Ma anche un modo per ricordare quali conseguenze potrebbe avere una destra incapace di trovare un’intesa.

A mettere nero su bianco gli umori dell’elettorato è il sondaggio realizzato da Eumetra per Piazzapulita, trasmissione di La7. La domanda è semplice: Futuro Nazionale dovrebbe allearsi con la coalizione guidata da Giorgia Meloni? Tra gli elettori dei partiti di governo, il 59,8% risponde “certamente sì” o “probabilmente sì”. I contrari si fermano al 36,8%, mentre il 3,4% non sa esprimersi. Quasi sei elettori su dieci, dunque, vorrebbero vedere Roberto Vannacci all’interno della coalizione.

Un’indicazione politica che dovrebbe far riflettere, soprattutto dalle parti di Palazzo Chigi. Perché mentre i leader discutono di compatibilità, programmi, leadership e reciproche diffidenze, una parte largamente maggioritaria dell’elettorato interpellato sembra avere le idee molto più chiare: meglio trovare un accordo che presentarsi divisi all’appuntamento elettorale.

Sia chiaro: a differenza di quanto accade nel campo largo, un’alleanza non si costruisce con una stretta di mano davanti alle telecamere. Servono punti programmatici condivisi, compromessi e la disponibilità a mettere da parte qualche pretesa. Tanto più che le distanze tra la Meloni e Vannacci su alcuni dossier, a partire dalla politica estera, non sono un’invenzione dei giornali. Ma davvero queste differenze devono diventare un ostacolo insuperabile? Davvero il centrodestra può permettersi il lusso di disperdere voti per una questione di orgoglio?

La questione è tutta politica. Vannacci ha costruito uno spazio elettorale autonomo, intercettando consensi che non possono essere semplicemente liquidati come irrilevanti. La Meloni, dal canto suo, guida una coalizione che ha fatto della compattezza uno dei propri punti di forza. Due realtà che possono continuare a guardarsi con sospetto oppure cercare una formula per convivere, senza rinunciare alle rispettive identità.

Perché dall’altra parte non stanno certo a guardare. Il campo largo, pur attraversato da contraddizioni visibili a occhio nudo su economia, sicurezza e politica internazionale, ha un obiettivo che tiene insieme tutto il resto: mandare a casa il centrodestra. La Schlein e Conte potranno anche contendersi la leadership fino all’ultimo minuto, ma sarebbe un errore pensare che le loro divisioni costituiscano un’assicurazione sulla vittoria della maggioranza.

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E allora proviamo a immaginare lo scenario peggiore per chi ha votato la Meloni, Salvini e Tajani. Un esecutivo guidato dall’asse Conte-Schlein, con Avs determinante negli equilibri della maggioranza. Landini promosso al Lavoro, Ilaria Salis alla Casa. Nomi e incarichi, sia chiaro, puramente ipotetici. Ma la domanda resta: vale davvero la pena rischiare un simile ribaltamento politico pur di non sedersi attorno a un tavolo?

Il sondaggio di Eumetra non è una previsione del risultato delle prossime elezioni. È però un segnale che i dirigenti del centrodestra farebbero bene a non ignorare: gli elettori chiedono unità, o quantomeno la disponibilità a costruirla. Non una gara a chi mette il veto più rumoroso. Anche perchè gli elettori di Vannacci sono ancora più decisi sull’alleanza: quasi sette su dieci spingono per un centrodestra allargato.

Alla fine la scelta è abbastanza semplice: provare a vincere insieme oppure rischiare di perdere separati. Con una differenza non proprio trascurabile. Il conto delle divisioni non lo pagherebbero soltanto i leader. Lo pagherebbero soprattutto gli elettori che oggi chiedono di evitarle.

Massimo Balsamo, 13 novembre 2026

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