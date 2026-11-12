Milano 2027, Forza Italia non molla: è la città di Silvio Berlusconi. Perego candidato sindaco (con l’aiuto di Moratti e Albertini)

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Milano non si consegna. E soprattutto, non si rassegna a parlare un linguaggio che non le appartiene. Mentre i sondaggi delle ultime settimane — sia quelli riservati che i primi rilevamenti pubblici — accreditano Silvia Sardone, la “punteria d’assalto” della Lega, come nome di punta in termini di impatto mediatico e riconoscibilità immediata per la corsa a sindaco del 2027, negli uffici di Forza Italia non c’è traccia di resa. Anzi. Antonio Tajani e i vertici azzurri blindano la linea: Milano è una città storicamente e strutturalmente moderata, liberale, europea. Non può essere appiattita su una narrazione troppo identitaria, muscolare o urlata.

La posta in gioco è il Dna stesso del capoluogo lombardo. Per Forza Italia, affidare la bandiera della coalizione a un profilo percepito come divisivo o sbilanciato significherebbe regalare la partita a una sinistra che a Palazzo Marino governa da quindici anni. È per questo che il partito continua a puntare con decisione su Matteo Perego di Cremnago, attuale sottosegretario alla Difesa. Vero, ammettono sottovoce anche i più fedeli, il nome di Perego sconta oggi un deficit di popolarità rispetto a una figura mediatica e battagliera come quella schierata dal Carroccio. Ma è una debolezza solo apparente, destinata a riequilibrarsi con il passare dei mesi attraverso una campagna elettorale capillare, strutturata e di lunghissimo respiro.

A dare forza e spessore all’operazione azzurra c’è la rete dei grandi ex e della memoria storica della Milano berlusconiana. L’idea di Forza Italia è di mettere in campo una squadra di saggi e di figure iconiche — con i richiami e il supporto ideale e concreto di storici primi cittadini come Gabriele Albertini e Letizia Moratti — capaci di rassicurare quel ceto produttivo, quel mondo delle professioni e quel bacino elettorale moderato che guarda con diffidenza sia agli eccessi della sinistra che alle intemperanze sovraniste. Il calcolo di Tajani e soci è netto: un candidato serio, istituzionale, radicato nel governo ma fresco come Perego può logorare l’avversario al primo turno, arrivare al ballottaggio e ricompattare tutto il centrodestra su basi vincenti.

Lo slogan che trapela dalle chat e dalle riunioni riservate dei dirigenti azzurri in via Bellerio e dintorni è un richiamo alle origini: Milano è nostra. Nessuno intende fare sconti o delegare ad altri la casa politica che fu di Silvio Berlusconi. La Lega spinge per chiudere in fretta la partita o invocare le primarie, ma Forza Italia frena: il moderatismo non si liquida con uno slogan da comizio. La partita di Milano è appena cominciata e, per gli azzurri, l’alternativa a un candidato moderato non è una vittoria a tutti i costi, ma una sconfitta annunciata.

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