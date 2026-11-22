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Ma fateci il piacere. E vergognatevi. Siete stati zitti nei 10 (dieci) anni di incredibile persecuzione dell’innocente e pienamente assolto generale Mario Mori. Siete stati zitti 10 anni (dieci) di incredibile persecuzione e carcerazione dell’innocente e pienamente assolto Enzo Tortora. Non avete chiesto loro scusa a nome dello Stato, a nome vostro, a nome delle vostre tv e dei vostri giornali, a nome di nessuno.

Non una lapide, una piazza, una strada, un monumento. Zero. E adesso diventate garantisti e ci venite a fare la predica su Gianni De Gennaro – indagato da qualche settimana – che doveva essere considerato innocente fino almeno al processo e perciò “non ha potuto reggere la pubblica gogna”.

Voi siete non la pubblica gogna, voi siete la pubblica vergogna. E che vi piaccia o dispiaccia, è del tutto lecito dubitare e ritenere che la causa del suicidio di De Gennaro non sia affatto la “pubblica gogna”.

Giovanni Negri, 22 novembre 2026

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