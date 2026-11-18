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La procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo su Futuro Nazionale, il movimento politico presieduto dal generale Roberto Vannacci, per verificare le accuse contenute in un esposto del Sindacato dei Militari. A rivelarlo è Repubblica, in un articolo firmato da Giuseppe Scarpa. Al centro degli accertamenti c’è la possibile violazione della legge Scelba, che punisce la ricostituzione del disciolto partito fascista. Il fascicolo, affidato alla pm dell’antiterrorismo Simona Marazza, è però iscritto a modello 45, il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato. Al momento, dunque, non ci sono ipotesi di reato.

L’esposto, depositato il 28 agosto dall’associazione guidata da Luca Marco Comellini insieme all’avvocato Massimiliano Strampelli, chiede di verificare se il movimento riproduca «il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta» del fascismo. Sotto la lente dei denuncianti sono finiti il programma politico, le dichiarazioni pubbliche e alcuni contenuti social. In particolare, vengono contestati i principi definiti «non negoziabili», come famiglia naturale, identità cristiana e tutela della vita dal concepimento alla morte naturale. Nell’esposto si citano anche immagini create con l’intelligenza artificiale che raffigurano gli avversari politici come schiavi destinati a essere divorati dalle fiere nell’antica Roma.

Un altro capitolo riguarda il piano di «Remigrazione», che contempla anche la «remigrazione dei regolari», ovvero il ritorno nei Paesi d’origine di stranieri legalmente presenti in Italia. Secondo i firmatari, un’applicazione collettiva potrebbe violare il divieto di espulsioni di massa. Contestate anche alcune proposte sulla sicurezza, dalle zone rosse senza limiti temporali all’impiego stabile dell’Esercito nei controlli del territorio, fino ai campi di «educazione militare con valenza civica». I denuncianti chiedono inoltre di verificare l’eventuale natura eversiva dell’organizzazione.

Intanto, riferisce ancora Repubblica, esiste un secondo fascicolo presso la procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, sulla presenza di militari ancora in servizio nei comitati politici di Futuro Nazionale. Due accertamenti distinti, dunque, entrambi in fase preliminare e senza che le accuse contenute negli esposti siano state accertate.

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