Francesco Cossiga, la profezia scomoda del “picconatore”

Anni fa, con quella lucida schiettezza tagliente che gli costò l’etichetta sbrigativa di “picconatore” o, peggio, di presidente fuori controllo, il mio concittadino Francesco Cossiga lanciò un avvertimento tanto semplice quanto scomodo: un memento che le Brigate Rosse non erano nate tra gli operai delle fabbriche ma nelle aule delle università. Era una verità che nessuno voleva sentirsi dire. Mentre la politica, gli intellettuali e i salotti buoni preferivano cullarsi in narrazioni più comode e ideologiche, Cossiga guardava in faccia la realtà di un estremismo covato proprio laddove si sarebbe dovuta coltivare la cultura, il dialogo e il pensiero critico. E non si fermò lì.

Con la stessa, spietata franchezza puntò il dito contro le degenerazioni di un altro pilastro dello Stato: la magistratura! Denunciò senza filtri quei veleni interni e quelle logiche di potere che stavano minando una magistratura sempre più correntizzata, capace di trasformarsi da arbitro imparziale a protagonista della lotta politica. Tutto questo quarant’anni fa! Per quelle analisi così scomode sul sistema istituzionale italiano, Cossiga non fu semplicemente ignorato: fu deriso, delegittimato, fatto passare per un visionario bizzarro, un disturbatore o, direttamente, un pazzo. «Nemo propheta in patria».

È il destino antico di chi vede troppo in là e troppo presto. Nessuno è profeta nella propria terra e chi ha il dono amaro della lungimiranza viene compreso solo quando il tempo presenta il conto delle sue parole. Oggi, a distanza di decenni, osservando certe derive ideologiche nei luoghi del sapere e le continue tempeste che scuotono l’ordine giudiziario, il peso di quelle dichiarazioni emerge con prepotenza.

Ormai nessuno ricorda quelle parole e tra coloro che hanno ancora buona memoria resta l’amarezza di un Paese che ha preferito tacciare di follia chi aveva il coraggio di dire la verità, salvo poi accorgersi, troppo tardi, che quella “follia” era soltanto lucidità. Senza volere evocare Erasmo da Rotterdam! A me, da sassarese, resta una certezza che cresce con il passare degli anni: essere sempre più orgoglioso di essere stato concittadino di colui che, innegabilmente, continua a essere l’ultimo tra i più grandi Presidenti della Repubblica che l’Italia abbia finora avuto.

Vincenzo Mangione, 15 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).