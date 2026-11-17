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Patrimoniale sì, patrimoniale no. O magari sì, ma con un altro nome. Benvenuti nel campo largo, dove Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra stanno cercando di scrivere un programma comune per governare l’Italia e, per il momento, non riescono a mettersi d’accordo nemmeno su come tassare i ricchi. Il bello è che, almeno sulla carta, l’obiettivo sarebbe condiviso: chiedere più soldi a chi possiede grandi ricchezze. Peccato che Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni abbiano idee piuttosto diverse su chi debba pagare, quanto e soprattutto perché. E così un tema teoricamente secondario può finire col distruggere la coalizione che “testardamente” il PD sta cercando di mettere insieme. Parola di Nicola Fratoianni: secondo il leader di Avs, infatti, “senza patrimoniale non c’è coalizione”.

“Sulla patrimoniale chiudiamo. Se non ai tavoli adesso, chiudiamo tra noi quattro. Anche perché senza patrimoniale non c’è la coalizione. Noi stiamo mettendo a punto una serie di misure di welfare che vanno coperte. Ci sono i soldi del riarmo, quelli del Ponte e qui siamo tutti d’accordo. Ma, oltre a questo, è giusto che il welfare lo paghi anche chi ha di più”, ha detto Fratoianni. Sulla stessa linea anche Angelo Bonelli: “Alleanza Verdi e Sinistra ha lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5S, che sembrava difficile, e che ha portato all’avvio della costruzione del programma. Ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate. La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza. La responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra”. A stretto giro è poi arrivata la replica di Giuseppe Conte, per provare a ricucire: “Siamo d’accordo tutti sul fatto che debba esserci una redistribuzione seria per il ceto medio impoverito e per le fasce più deboli della popolazione. Su questo siamo tutti d’accordo. Per quel che riguarda gli strumenti confrontiamoci, è anche un problema tecnico per vedere gli strumenti più efficaci”, ha detto. “Siamo assolutamente d’accordo di aggredire le grandi ricchezze finanziarie e adeguare il sistema al principio di progressività, lasciateci lavorare e il tavolo si ricompone, si discute su misure concrete e strumenti tecnici, non si rompe”

Partiamo dai numeri. Avs vuole una patrimoniale sui patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro, immobili compresi, con un gettito stimato dai promotori in quasi 16 miliardi di euro all’anno. Nicola Fratoianni la considera una necessità da inserire nel programma elettorale. Angelo Bonelli, invece, ha trovato anche la soluzione linguistica: se il termine patrimoniale spaventa, chiamiamolo «contributo di solidarietà». Geniale, no? Come se cambiare l’etichetta di una tassa potesse modificarne gli effetti economici. Ma attenzione: quei 16 miliardi sono una previsione politica, non un incasso garantito. Bisognerebbe verificare quanti patrimoni siano effettivamente tassabili, quali esenzioni verrebbero introdotte e come reagirebbero i contribuenti interessati.

Giuseppe Conte, invece, dice no alla patrimoniale tradizionale, ma non a un prelievo sui super ricchi. «Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi», ha spiegato il leader pentastellato. La sua ricetta punta soprattutto sulle grandi ricchezze finanziarie e sulla speculazione. Il Movimento ha portato al confronto una proposta di tassazione progressiva della ricchezza finanziaria oltre determinate soglie e un intervento sui profitti delle operazioni speculative ad alta frequenza. Insomma, niente tassa generalizzata sul patrimonio immobiliare, ma una maggiore imposizione su determinate attività finanziarie. Una differenza sostanziale rispetto alla proposta di Avs, anche se politicamente tutti cercano di presentarsi come paladini della redistribuzione.

E poi c’è Elly Schlein, chiamata a fare da collante tra alleati che litigano persino sulle imposte. La segretaria del Pd ha chiarito di essere favorevole a una tassa sui super ricchi, sostenendo che potrebbe essere introdotta anche a livello nazionale. Tra i modelli discussi dai democratici c’è quello dell’economista francese Gabriel Zucman, basato su una tassazione minima annua del 2% dei patrimoni superiori a 100 milioni di euro. Una soglia enormemente più alta rispetto ai 5,4 milioni indicati da Avs. Schlein assicura che il ceto medio non sarà coinvolto. Bene. Ma resta da capire quale proposta finirà davvero nel programma e quale sarà il suo impatto economico.

Il problema, però, non riguarda soltanto le divisioni politiche. Una tassa sul patrimonio non equivale a una tassa sul reddito. Un imprenditore può possedere partecipazioni societarie di grande valore senza disporre ogni anno della liquidità necessaria per pagare un’imposta calcolata su quel valore. E una patrimoniale nazionale deve fare i conti anche con la mobilità internazionale dei capitali. Non significa che sia impossibile introdurla, né che ogni proposta produca necessariamente una fuga di ricchezze. Significa semplicemente che il gettito atteso e gli effetti sull’economia devono essere dimostrati, non annunciati dal palco di una manifestazione.

Ora, intendiamoci. Discutere di progressività fiscale e disuguaglianze è perfettamente legittimo. La Costituzione stessa prevede che il sistema tributario sia informato a criteri di progressività. Ma il campo largo dovrebbe spiegare agli italiani quale imposta intende introdurre, chi dovrebbe pagarla e quali risultati concreti si aspetta di ottenere. Perché tra una tassa sui patrimoni da 5,4 milioni, un prelievo sui capitali finanziari e un’imposta minima sui patrimoni superiori a 100 milioni non c’è soltanto una differenza di nome. Ci sono tre politiche fiscali diverse.

Ecco il paradosso: il centrosinistra vuole presentarsi agli elettori con un programma economico unitario, ma deve ancora decidere quale patrimoniale proporre. Per ora la sintesi è una sola: i soldi bisogna trovarli. Possibilmente nelle tasche di qualcun altro.

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