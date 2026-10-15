Gli studenti accampati in tenda? Li paga la Cgil

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

La tenda, lo striscione, la bandiera. E naturalmente la protesta contro il caro affitti. A tre anni dalle mobilitazioni che avevano riempito le piazze universitarie, gli studenti sono tornati ad accamparsi davanti a Montecitorio. E chi poteva mancare all’appuntamento? Maurizio Landini, naturalmente. Il segretario della Cgil si è presentato per esprimere solidarietà ai ragazzi e rilanciare la battaglia per il diritto allo studio.

Tutto molto bello. Peccato che, come racconta La Verità, dietro la storica alleanza tra il sindacato e le organizzazioni studentesche ci sia anche un rapporto economico piuttosto consistente.

Il quotidiano ha passato al setaccio i bilanci della Cgil, scoprendo che tra il 2019 e il 2024 la confederazione ha versato complessivamente 847.613 euro all’Unione degli universitari (Udu) e alla Rete degli studenti medi. Quasi 850mila euro. Mica bruscolini.

Le cifre, secondo la ricostruzione del giornale, compaiono alla voce «Totale ripiani e contributi». Si parte dai 167mila euro riferiti al 2019, si passa ai 140mila dell’anno successivo, ai 130mila del 2021 e ai 145mila del 2022. Poi altri 130mila nel 2023 e 135.613 nel 2024, ultimo bilancio disponibile. Considerando che la collaborazione risale a molti anni prima e che mancano i dati del 2025, La Verità ipotizza che il totale storico possa superare il milione di euro. Ma questa, per ora, resta una stima.

Ora, sia chiaro: non c’è nulla di automaticamente illecito nel finanziare organizzazioni studentesche. E neppure nel manifestare insieme. Però sarebbe interessante conoscere meglio le ragioni di questi versamenti e le attività sostenute. Anche perché, riferisce il quotidiano, la Cgil non avrebbe risposto alle richieste di chiarimento.

Il rapporto politico, del resto, è evidente. Quando Landini organizza uno sciopero, gli studenti ci sono. Quando promuove i referendum sul lavoro, gli studenti ci sono. Quando gli universitari montano le tende contro il caro affitti, arriva Landini. Un’alleanza consolidata, insomma, che i bilanci raccontano anche nella sua dimensione economica.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).