Ventisei metri di abete arrivato da Levico Terme, sessantamila LED, accensione il 4 dicembre. Davanti al Duomo. E un nome che il Natale lo scansa con cura: “Albero del Dono”. Il sindaco Giuseppe Sala liquida le critiche come «polemica meschina, anche un po’ ignorante». La sua argomentazione è che nel 2020 si chiamava già così e andava bene.

Il nome c’era, d’accordo. Nel 2020, però, era l’Albero del Dono di Coca-Cola, abbinato al Banco Alimentare: il marchio di uno sponsor che per mestiere deve vendere a tutti, credenti e miscredenti. Una multinazionale che deve allargare il mercato fa il suo lavoro, con callida coerenza. Un Comune che adotta quel lessico come titolo del proprio Natale fa ben altro. Prende il marketing e lo eleva a dottrina civica. E c’era un dettaglio che oggi manca: quell’abete apriva il «Natale degli Alberi», con la parola Natale ben scritta nel cartellone.

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Nel lessico cristiano il dono ha un autore e una data: Dio che si fa bambino, il 25 dicembre. Togli il nome della festa e resta una virtù generica, perfetta per una raccolta fondi. Resta il simulacro: l’abete, le luci, la piazza, ma il referente è sparito. Il sagrato presta all’abete sei secoli di fede; il Comune ne incassa il prestigio e restituisce un’etichetta asettica.

A chi dovrebbe dare fastidio la parola Natale? Palazzo Marino non lo dice e, che si sappia, nessuna comunità ha mai chiesto di ribattezzare l’abete. Un sospetto ce l’ho: che il destinatario ideale sia il maranza a passeggio sul sagrato, da non turbare con un’identità spiccata e troppo divisiva? Sala ricorda di essere andato a messa la domenica prima. Bene: allora sa che quella festa ha un nome e che, davanti alla cattedrale dedicata alla Natività di Maria, basterebbe pronunciarlo senza tergiversare. Chiamatelo Albero di Natale.

Giulio Galetti, 27 novembre 2026

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