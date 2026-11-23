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Altro che audizione tranquilla. Giuseppe Conte torna davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid e finisce per scontrarsi frontalmente con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Volano accuse di diffamazione, richieste di rinunciare all’immunità parlamentare, sfide a dimettersi e riferimenti ai casi Santanchè e Delmastro. Il risultato? La seduta viene sospesa per alcuni minuti, prima di riprendere. Sul tavolo ci sono le scelte compiute durante la pandemia, le responsabilità politiche, le forniture sanitarie e le domande ancora aperte di chi ha perso un familiare. Ma il confronto si trasforma rapidamente in una battaglia politica.

A dare il via alle ostilità è Bignami, che respinge l’accusa di voler processare politicamente l’ex presidente del Consiglio. «Non siamo un plotone d’esecuzione, rivolgiamo a Conte le stesse domande che si fanno tutti gli italiani», chiarisce. Poi legge alcuni messaggi delle famiglie colpite dalla pandemia: «Perché non eravamo preparati? Perché si è dovuto scegliere chi salvare e chi no? Perché il piano pandemico non era aggiornato? Qualcuno ha lucrato su quanto è successo?». E insiste: «Per questo abbiamo voluto aprire l’audizione di Giuseppe Conte con le loro parole. Chi oggi parla di “plotone di esecuzione” o di “inquisizione”, come fa la sinistra, non sta solo cercando di sottrarsi banalizzando le domande. Sta mancando di rispetto a chi ha perso qualcuno e chiede ancora verità. Quelle domande non sono nostre: sono degli italiani. E meritano risposte».

Conte, però, non ci sta. «Ho parlato di plotone di esecuzione perché c’è stata una grancassa preparata mediaticamente», replica. E attacca: «Avete parlato di “sistema Conte”, avete parlato di tangenti. Cos’è questo? Vi volete assumere la responsabilità? Oggi lei viene qui e si nasconde dietro le vittime del Covid dopo la gazzarra indegna e diffamatoria che avete fatto?». Poi alza ulteriormente il tiro: «Da parte vostra ci sono diffamazioni pure e semplici, sono assolutamente denigratorie. Non è possibile querelarvi perché ogni volta siete corsi in Aula per poter invocare l’immunità parlamentare. È disposto con i suoi colleghi a rinunciare all’immunità parlamentare?». La risposta di Bignami arriva immediata: «Sono disposto a dimettermi ora. Dimettiamoci e ci vediamo in tribunale. Adesso. È disponibile?». Una sfida che Conte respinge, tornando all’attacco della maggioranza: «Conosciamo gli scudi a Santanchè, a Delmastro». E aggiunge che il mandato ricevuto dagli «elettori è una cosa seria. Che lei dica adesso di dimettiamoci da deputati è una baggianata». La tensione sale al punto da costringere a una breve sospensione dei lavori. Poi l’audizione riprende, ma lo scontro è ormai esploso.

Tensioni si sono verificate anche tra Conte e il presidente Marco Lisei, soprattutto sull’istituto della immunità parlamentare. L’esponente di FdI ha infatti zittito l’ex premier facendogli notare che nessun parlamentare, né Bignami né tantomeno Giuseppi. può rinunciare all’immunità parlamentare. Semmai, in caso di procedimento a suo carico, può chiedere alla giunta per le autorizzazioni a procedere a permettere indagini e intercettazioni sul suo conto senza alcuno scudo dettato dall’attività politica. Due cose decisamente diverse.

Poi c’è il resto. Ovvero quello che dovrebbe essere il contenuto della Commissione: la pandemia e la risposta dell’Italia a quella stagione. Uno dei passaggi più accesi riguarda le dichiarazioni pronunciate da Conte all’inizio dell’emergenza sanitaria. L’ex premier rifiuta categoricamente l’accusa di aver rassicurato la popolazione mentre il Paese si avvicinava alla tragedia. «Non ripeta più quella formula, io non ho mandato gli italiani a morire, non faccia speculazioni, questa è una speculazione politica non degna di questa Commissione», protesta. E ricostruisce la cronologia: «Il 31 gennaio 2020 l’Italia dichiara lo stato di emergenza. Siamo il primo paese al mondo che recepisce subito la dichiarazione di emergenza del giorno prima dell’OMS, il primo paese insieme agli Stati Uniti». Quanto al famoso «prontissimi», sostiene che non fosse un modo per tranquillizzare irresponsabilmente gli italiani.

Per difendersi, Conte tira in ballo anche Giorgia Meloni, ricordando un video girato davanti al Colosseo nelle prime settimane della pandemia: «Il 29 febbraio la leader del suo partito, Giorgia Meloni, gira un video davanti al Colosseo dove dice venite qui in Italia perché “l’Italia non è paralizzata con le persone barricate. Venite, non abbiate paura, come noi italiani non abbiamo paura di girare su tutto il territorio, così troverete un’Italia sana e felice”. E lo dice un mese dopo l’introduzione dello Stato di emergenza». Il messaggio dell’ex premier è evidente: se si vogliono giudicare le dichiarazioni di quei giorni, bisogna guardare anche a quelle degli avversari politici.

Ma l’audizione non si esaurisce nella lite. Conte rivendica infatti la responsabilità delle scelte compiute dal suo governo: «La decisione è stata sempre politica». E spiega: «L’autorità di governo non può, in un contesto del genere, che assumersi la responsabilità. È bene il confronto, è bene avere una base di evidenza scientifica, ma poi c’è una decisione politica». Secondo l’ex presidente del Consiglio, affidarsi esclusivamente agli esperti sanitari avrebbe significato privilegiare le restrizioni senza considerare tutti gli altri effetti: «Se si mettono dei sanitari intorno a un tavolo e l’obiettivo è contrastare la diffusione del contagio, contenere la curva epidemiologica, sicuramente tutti tireranno fuori le massime misure restrittive. A quel tavolo non c’erano economisti, scienziati sociali, non era quello il tavolo per formulare poi una decisione politica».

Conte insiste quindi sul bilanciamento tra salute, libertà ed economia: «La decisione politica, come ha riconosciuto anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, spetta al decisore politico. È il decisore politico che deve contemperare tutti gli interessi in gioco». E prosegue: «Per noi un obiettivo prioritario sin dall’inizio è stata la tutela della salute e della vita umana, che non a caso l’articolo 32 della Costituzione è l’unico diritto che qualifica come fondamentale. Ma pensare di assolutizzare questo obiettivo e non tener conto degli altri interessi in gioco sarebbe un grave e imperdonabile errore, per la ragione che gli altri interessi in gioco, anche quelli confliggenti, sono di pari rango costituzionale. Stiamo parlando dei diritti e delle libertà individuali, stiamo parlando delle libertà economiche. Quindi dovevamo sicuramente salvare e proteggere il Paese, ma con il minor danno per l’economia».

Infine, il capitolo delle forniture di mascherine e dei rapporti con l’avvocato Luca Di Donna. Conte nega di aver mantenuto legami professionali con lui durante l’emergenza: «Non ho mai avuto un contratto di associazione professionale con lui». E respinge le ricostruzioni secondo cui Di Donna avrebbe utilizzato il suo nome per ottenere denaro nell’ambito delle commesse sanitarie. L’ex premier sostiene di «non aver più incontrato Di Donna né di essere mai stato informato, direttamente o indirettamente, delle sue attività professionali». Definisce inoltre «falsità pura» l’ipotesi di aver continuato a trarre benefici economici dall’attività di altri avvocati.

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