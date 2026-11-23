Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

C’è un fantasma che torna ad agitare i sonni di Giuseppe Conte. E, di riflesso, quelli dell’intero campo largo. Si chiama Beppe Grillo, ha 78 anni e non sembra avere alcuna intenzione di godersi la pensione. Anzi. Dopo anni di silenzi, rotture e battaglie intestine, il fondatore del Movimento 5 Stelle è tornato a parlare di politica. E lo ha fatto mettendo sul tavolo una minaccia che rischia di trasformarsi in un bel problema per l’alleanza delle sinistre: riprendersi il simbolo pentastellato e, magari, tornare a giocare una partita in prima persona.

L’appuntamento decisivo è fissato per il 12 gennaio, quando a Roma si terrà la prossima udienza della controversia giudiziaria sul nome e sul simbolo del Movimento. Grillo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, non ha utilizzato troppi giri di parole: “A gennaio un giudice forse dirà che il simbolo è mio, e allora me lo riprendo”. Una dichiarazione che suona come un avvertimento diretto all’ex presidente del Consiglio, già ribattezzato dal comico “il reverendo Jones”.

La partita giudiziaria, del resto, potrebbe riservare sorprese. Nel 2021 la Corte d’Appello di Genova ha stabilito, nell’ambito di un precedente contenzioso, che il titolare del nome e del simbolo del Movimento fosse proprio Grillo. E secondo l’avvocato Lorenzo Borrè, interpellato dal Giornale, il fondatore avrebbe “ottime possibilità di vincere anche questa causa e riprendersi nome e simbolo del Movimento”. Conte avrebbe già pronta una soluzione alternativa: puntare su Nova, denominazione sperimentata durante la convention milanese di settembre. Ma cambiare insegna non significa necessariamente conservare tutto l’elettorato.

Ed è proprio qui che la faccenda diventa interessante. Perché Grillo non si limita a rivendicare una proprietà politica e simbolica. Lascia intendere di voler tornare protagonista. “Io ci sono. Sono l’unico che può cambiare questo Paese. Ho una visione diversa”, ha assicurato. E ha aperto anche a un possibile riavvicinamento ad Alessandro Di Battista: “Io con Di Battista? Gli darei una mano domattina, è mio fratello minore”.

Un’ipotesi ancora tutta da verificare, naturalmente. Ma sufficiente ad alimentare qualche preoccupazione dalle parti del centrosinistra. Perché Grillo non avrebbe bisogno di conquistare percentuali a doppia cifra per diventare un elemento di disturbo. Basterebbe intercettare quella parte di elettorato rimasta affezionata al Movimento delle origini, quello antisistema, dei Vaffa Day e della contestazione ai partiti tradizionali. Anche un ipotetico 2-3 per cento, tutto da conquistare, potrebbe trasformarsi in una spina nel fianco per Conte e per l’intera coalizione progressista.

Soprattutto se quei voti arrivassero proprio dal bacino pentastellato. Una piccola emorragia che, nella prospettiva di una competizione elettorale combattuta sul filo dei decimali, rischierebbe di complicare i calcoli del campo largo. Un’alleanza già costretta a tenere insieme sensibilità, programmi e ambizioni differenti, dalla segreteria di Elly Schlein al Movimento contiano, fino alle altre componenti della sinistra.

Leggi anche:

Grillo, almeno a parole, respinge questa interpretazione. “Se lo faccio non è per portare via dei voti al campo largo ma per dare una cosa a ragazzi di 25 anni, sono il padre nobile”, ha spiegato. Ma le intenzioni dichiarate sono una cosa, le conseguenze politiche un’altra. E la prospettiva di un ritorno del fondatore, magari accompagnato da Di Battista, avrebbe inevitabilmente delle ripercussioni sugli equilibri del centrosinistra.

Per Conte sarebbe una beffa doppia. Dopo aver accompagnato Grillo verso l’uscita, ridimensionandone progressivamente il ruolo fino all’abolizione della figura del garante, l’ex premier potrebbe ritrovarsi il fondatore come concorrente. Non soltanto sul terreno giudiziario, ma anche su quello elettorale.

Il paradosso è cristallino: l’uomo che ha creato il Movimento 5 Stelle potrebbe diventare quello capace di sottrarre al campo largo proprio i voti di cui ha bisogno per vincere. Per ora siamo alle dichiarazioni, alle suggestioni e alle incognite giudiziarie. Ma gennaio si avvicina. E per Conte il rischio non è soltanto quello di perdere un simbolo. È di ritrovarselo sulla scheda elettorale, dalla parte sbagliata.

Massimo Balsamo, 23 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).