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Negli ultimi giorni si sta consumando una vera batracomiomachia all’interno del Campo Largo, una babele di proposte sul fisco che tra qualche anno potrebbe ispirare qualche regista emergente per un cinepanettone. La CGIL di Maurizio Landini chiede un «contributo di solidarietà» da 26 miliardi confiscando i patrimoni oltre i 2 milioni di euro; la premiata ditta Bon&Frà (Alleanza Verdi e Sinistra) fissa la soglia a 5,4 milioni; il Partito Democratico evoca un prelievo sui patrimoni oltre i 100 milioni, mentre il Movimento 5 Stelle propone nuove imposte sulle attività finanziarie superiori al milione e sul trading.

A oggi una giostra di cifre cambiate dalla mattina alla sera, numeri sparati a casaccio. Se un dipendente, un dirigente o un leader d’azienda presentassero un piano industriale modificando le stime ogni ventiquattr’ore, il mercato li metterebbe immediatamente alla porta. Con quale credibilità può presentarsi al Paese una classe dirigente che parla dei conti pubblici con questa approssimazione? A chi titilla le pulsioni più elementari del presente invocando atti autoritari di redistribuzione occorre rispondere che le nuove generazioni non hanno bisogno né di nuovi profeti, né di nuovi Messia dello Stato sociale, ma di ricordare il settimo comandamento: non rubare.

Non rubare significa difendere la proprietà privata: chiunque deve poter godere liberamente dei frutti del proprio lavoro. Senza proprietà privata non esiste libero mercato, perché viene meno l’incentivo stesso a impegnarsi, rischiare e sacrificarsi se i risultati della propria fatica non appartengono a chi li genera ma restano esposti alla confisca fiscale. Resta poi una questione morale di fondo: può un sindacalista (politico) come Landini, dalla comodità delle sue tutele garantite e dei giorni di malattia retribuiti, chiedere di cancellare la flat tax e i regimi sostitutivi per autonomi e partite IVA?

Chi sceglie il lavoro indipendente non ha paracadute pubblici: se resta a letto con la febbre, incassa zero euro di fatturato. Eppure Landini si professa un sindacalista dei lavoratori, pur dimostrando di conoscere ben poco del lavoro reale: del termine «lavoro», forse, conosce al massimo la parola sulla Treccani. Nelle piazze la narrazione è ancora quella della famosa «torta». Strepitano che la torta nazionale sarebbe concentrata in poche mani e che al resto della popolazione resterebbero soltanto le briciole.

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Ma il prodotto aggregato di una nazione non è un bottino già pronto lì sul tavolo da spartire: la torta va preparata impasto dopo impasto. E a prepararla sono innanzitutto gli «esploratori»: coloro che possiedono spirito di intrapresa, abbastanza affamati e abbastanza folli da scrutare opportunità inutilizzate e sottoporle al sovrano giudizio dei consumatori. Rischiando di fallire. Forse Landini, Bon&Frà e tutta l’allegra compagnia, con queste autoritarie proposte di redistribuzione, vogliono tornare all’età della Pietra.

A giudicare dalle loro ricette, se fossero esistiti agli albori della civiltà, sarebbero stati zelanti assertori del Codice di Hammurabi: l’emblema di un mondo primitivo e pre-liberale in cui la proprietà privata era un gentile regalo del Re – cioè dello Stato – revocabile a piacimento. Un popolo di santi, di poeti, di navigatori e di oppressi fiscali.

Vittorio Paolini, 22 novembre 2026

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