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Le piazze sono cento, lo slogan è «Il futuro è adesso» e Maurizio Landini promette «piazze piene, molto partecipate e colorate». Oggi la Cgil porta in strada il quinto sciopero generale contro la manovra del governo Meloni. Al corteo romano sono attesi Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Proprio il leader di Avs ha chiarito che il programma economico del sindacato è ormai quello di una parte della sinistra parlamentare: gli emendamenti suggeriti dalla Cgil, ha detto, «sono stati interamente depositati tra gli emendamenti di Alleanza verdi sinistra».

Vale allora la pena di guardare quelle proposte dalla prospettiva che in piazza si tende a evitare: quanto costano e chi paga.

Un conto da 50 miliardi

Mettendo in fila le proposte che riportano una cifra, il conto degli emendamenti Cgil sfiora i 50 miliardi nel 2027, già al netto dei fondi sanitari che la manovra stanzia e che il sindacato vorrebbe sostituire. A regime, intorno al 2030, si superano i 75 miliardi l’anno. Per confronto, l’intera legge di Bilancio mobilita secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio 26,8 miliardi nel 2027.

La voce più pesante è la restituzione integrale del drenaggio fiscale, stimata dalla Cgil in circa 30 miliardi: gli scaglioni Irpef e le detrazioni verrebbero indicizzati all’inflazione o, se superiore, al costo della vita. Anche senza questa voce restano quasi 20 miliardi di nuove uscite nel primo anno. E il conto è sottostimato, perché alcune misure, da Opzione donna allo stop agli adeguamenti alla speranza di vita, non sono quantificate.

La patrimoniale come bancomat

Il perno della proposta è il contributo di solidarietà, cioè una patrimoniale dell’1,3% sui patrimoni netti oltre i 2 milioni di euro, che la Cgil stima in 30 miliardi di gettito. Il problema è che la stessa entrata viene sostanzialmente utilizzata più volte: per finanziare il taglio fiscale, la sanità e altre misure.

La base imponibile, inoltre, viene considerata statica, come se grandi patrimoni, partecipazioni e liquidità restassero immobili ad aspettare il fisco. Un’ipotesi tutt’altro che scontata. La lezione francese, dove nel 2017 è stata archiviata la vecchia imposta sulla fortuna, ricorda che i capitali possono muoversi più velocemente delle tasse.

Sanità: 33 miliardi in più

Sulla sanità, la Cgil sostituisce l’aumento del Fondo sanitario nazionale previsto dal governo, pari a 2,4 miliardi nel 2027, con incrementi di 10,9 miliardi il primo anno, altri 11,8 nel 2028 e 10,3 dal 2029. A regime sono circa 33 miliardi l’anno in più, con l’obiettivo di portare la spesa al 7,5% del Pil entro il 2030.

Le coperture sono soprattutto un elenco di intenzioni: abolizione del regime forfettario, nuove aliquote sulle società, stretta sul contante, taglio dei sussidi ambientalmente dannosi e tassazione progressiva dei patrimoni. In sostanza, più tasse su autonomi, imprese e risparmiatori, senza una quantificazione puntuale.

Anche il capitolo non autosufficienza mostra qualche acrobazia contabile: i 1.645 milioni della Carta per gli anziani vengono destinati prima al Fondo sanitario e poi nuovamente al Fondo per la non autosufficienza.

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Pensioni e pubblico impiego

Sul fronte previdenziale il sindacato chiede di ripristinare Opzione donna, bloccare l’aggancio dei requisiti alla speranza di vita, pagare subito e integralmente Tfs e Tfr agli statali, ampliare i lavori gravosi e cancellare il bonus Maroni-Giorgetti. Tra le misure quantificate ci sono l’aumento del 30% della quattordicesima, per quasi un miliardo nel 2027, e l’estensione ai pensionati fino a tre volte il minimo.

Nel pubblico impiego si chiede il turn over al 100%, un fondo da 1,7 miliardi l’anno per nuove assunzioni e l’innalzamento da 800 a 5.000 euro della detassazione del salario accessorio, con un costo di 1,4 miliardi. Una parte delle coperture viene cercata nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, al quale gli emendamenti chiedono circa 3,4 miliardi nel 2027, contro i 223 milioni di rifinanziamento previsti dalla manovra.

Scuola, università e difesa

Per la scuola la Cgil chiede 1,56 miliardi l’anno in più per i contratti. Per l’università un piano che parte da 1,4 miliardi e arriva a 5 miliardi a regime, anche attraverso l’abolizione progressiva delle tasse universitarie.

Qui le coperture diventano emblematiche: in un emendamento si legge semplicemente «si provvede ……», con l’annotazione «diminuzione delle spese di difesa».

La difesa diventa così una sorta di bancomat per nuove spese. Anche i 900 milioni l’anno per il fondo affitti vengono prelevati dall’accantonamento del ministero. Il problema è che la spesa militare è oggi sostenuta anche attraverso la clausola di salvaguardia nazionale, la deroga europea per difesa e sicurezza energetica: destinarla ad altri capitoli significa quindi riportare quelle spese dentro i vincoli ordinari di bilancio.

Ogni risparmio diventa nuova spesa

Gli emendamenti intervengono anche sulle entrate. Viene chiesta la soppressione delle proroghe di alcune concessioni del gioco pubblico, con una perdita indicata in 281 milioni l’anno più 188 milioni di corrispettivo.

Si propone inoltre di eliminare entro il 2027 tutti i sussidi ambientalmente dannosi, pari a 22,4 miliardi, destinando però le risorse a nuovi sussidi verdi e ad altra spesa pubblica. Anche per il Ponte sullo Stretto si chiede di revocare i finanziamenti per riversarli in un nuovo fondo infrastrutturale per il Mezzogiorno.

La logica è sempre la stessa: ogni euro risparmiato viene immediatamente riassegnato a una nuova spesa.

Cisl e Uil non scioperano

Il governo non arretra. «Rispetto» lo sciopero, ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, «però credo che il governo abbia dato e stia dando delle risposte» sui salari. La piazza di oggi, peraltro, non rappresenta tutto il sindacato: Cisl e Uil non scioperano e hanno scelto altre forme di mobilitazione.

Il punto politico resta però il confronto tra i numeri. Il pacchetto unitario del campo largo muove circa 25 miliardi nel solo 2027, mentre quello della Cgil, adottato in blocco da Avs, arriva a quasi 50 miliardi. Le coperture poggiano soprattutto sulla patrimoniale, su nuove tasse e su risparmi ancora da quantificare.

Più che un’alternativa di governo, è un libro dei sogni con un problema molto concreto: il conto, alla fine, sarebbe intestato ai contribuenti.

Enrico Foscarini, 20 novembre 2026

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