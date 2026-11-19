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Diciotto emendamenti, le firme dei leader, da Elly Schlein a Giuseppe Conte fino a Maria Elena Boschi, e un conto che nessuno ha voluto fare per intero. Lo abbiamo fatto noi. Il pacchetto unitario del centrosinistra alla manovra 2027 muove nel solo prossimo anno circa 25 miliardi di euro: una ventina di nuove spese e minori entrate, dalla sanità ai congedi, dal drenaggio fiscale alla Start tax renziana, più 6,6 miliardi sottratti alla Difesa per finanziare scuola e sanità.

È, cifra più cifra meno, il valore dell’intera legge di Bilancio, che secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio mobilita 26,8 miliardi nel 2027. Non un ritocco, dunque, ma una seconda manovra scritta dall’opposizione. Peccato che le coperture credibili, quelle con un gettito dimostrabile, si fermino a 2-2,5 miliardi. Il resto è affidato a entrate mai viste o a giochi di prestigio contabili.

Sanità e congedi, un conto da 9 miliardi

L’emendamento sulla sanità chiede di aumentare il Fondo sanitario nazionale di «6.365 milioni di euro per l’anno 2027, di 4.352 milioni di euro per l’anno 2028 e di 4.399 milioni di euro annui» a seguire, con l’obiettivo di un finanziamento «non inferiore allo 7,5% del Pil». Tradotto: un percorso che a regime costerebbe una trentina di miliardi l’anno, di cui oggi ne viene finanziato poco più di un quinto. Aggiungendo i congedi parentali al 100% e il nuovo congedo autonomo per i padri, circa 3 miliardi, si superano i 9 miliardi nel solo 2027.

La copertura indicata? In buona parte il ritorno della soglia del regime forfettario a 65mila euro. Anche ammettendo che l’emendamento cancelli l’innalzamento a 100mila previsto dalla manovra, che secondo la relazione tecnica vale 1,43 miliardi, restano scoperti più di 7 miliardi. E sono spese permanenti, che si ripresentano ogni anno.

Extraprofitti, il bancomat rotto delle tasse

Poi c’è la voce magica: il contributo sugli extraprofitti delle imprese energetiche. Insieme a un ritocco della web tax, che nel 2025 ha incassato 637 milioni in tutto, dovrebbe finanziare la restituzione del fiscal drag (4,5 miliardi), il fondo per l’adattamento climatico (900 milioni) e quello per il dissesto idrogeologico (700 milioni). Fanno oltre 6 miliardi, più di 5 dei quali a carico del solo prelievo sull’energia.

Un gettito che non si è mai visto. Il contributo straordinario del 2022 era stato stimato in oltre 10 miliardi, ma ad agosto di quell’anno nelle casse dello Stato ne era arrivato poco più di uno. Quello di solidarietà del 2023, previsto in 2,5 miliardi, ha reso oltre 400 milioni in meno ed è ancora oggi al vaglio della Corte di giustizia europea. Senza contare che il settore è già chiamato a contribuire dalla manovra, con l’addizionale Irap portata a 5 punti nel 2027. Una tassa trasformata in bancomat prima ancora di sapere quanto può rendere.

Il gioco delle tre carte sulla Difesa

Il capitolo più politico è quello degli armamenti. Angelo Bonelli lo aveva anticipato a ottobre, denunciando «quattordici miliardi per armi, mentre gli italiani rinunciano a curarsi». Detto, fatto: gli emendamenti tolgono alla Difesa 4 miliardi per la sanità e 2,6 per la scuola. Sembra un’operazione a costo zero, perché si sposta spesa già prevista. Non lo è.

La spesa militare della manovra è finanziata in deficit grazie alla clausola di salvaguardia nazionale, la deroga europea che vale solo per difesa e sicurezza energetica. Girata alla sanità, quella stessa spesa torna a pesare per intero sui conti che guarda Bruxelles. E i 6,6 miliardi da spostare superano perfino i circa 4,5 miliardi che la manovra destina alla Difesa: si taglierebbero anche programmi già avviati e impegni con gli alleati.

Uscita dalla procedura rinviata sine die

Qui la propaganda smette di essere innocua. L’Italia è ancora nella procedura per deficit eccessivo e punta a uscirne grazie a un disavanzo 2026 al 2,9%. Per il 2027 e il 2028, ha spiegato Giancarlo Giorgetti, dal deficit si sottrae lo 0,6% legato alla clausola, così da restare sotto il 3%. «I decimali fanno la differenza», ha avvertito il ministro.

Ebbene, 6,6 miliardi valgono quasi tre decimi di Pil: abbastanza, a spanne, per riportare il deficit rilevante per Bruxelles a ridosso o sopra la soglia. L’Upb, del resto, è stato chiaro: «Al netto della clausola, nel 2027 non emergerebbero spazi per ulteriori misure». La contro-manovra del campo largo, in altre parole, rischia di compromettere l’uscita dalla procedura proprio sul traguardo.

E se domani governassero loro?

Il punto non è che le opposizioni presentino emendamenti destinati alla bocciatura: fa parte del gioco. Il punto è che questo pacchetto nasce come prova generale di un programma di governo, firmato da tutti i leader della coalizione. E allora è lecito chiedersi che cosa accadrebbe se diventasse legge. Spesa strutturale coperta con entrate una tantum, tasse sugli extraprofitti stimate senza un numero, margini concessi dall’Europa per la difesa dirottati altrove in barba alle regole.

Il partito della Start tax siede accanto a quello del salario minimo per legge, quello dei congedi accanto a quello del 7,5% di Pil alla sanità, e nessuno si prende la briga di tirare una riga in fondo. Antonio Misiani ha liquidato la manovra del governo come «modesta e senza idee». Le idee, a quanto pare, abbondano dall’altra parte. Mancano solo i soldi. E quando mancano i soldi, a pagare è sempre il contribuente.

Enrico Foscarini, 19 novembre 2026

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