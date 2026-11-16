Commissariata Revolut, è caos: cosa succede adesso ai correntisti?

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Il successo della banca digitale Revolut incontra un brusco ostacolo in Italia. Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut Bank UAB, istituto con sede in Lituania, al termine degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e coordinati dalla Procura milanese. Al centro del provvedimento ci sono presunte gravi carenze nei controlli antiriciclaggio, che secondo gli inquirenti avrebbero consentito a soggetti indagati o condannati per reati gravi di utilizzare l’infrastruttura bancaria per movimentare capitali.

La misura, è bene precisarlo, non equivale a una condanna penale della banca. Revolut non è sotto inchiesta penale e il provvedimento riguarda esclusivamente l’operatività italiana. I servizi ai clienti, secondo quanto comunicato dalla società, continuano normalmente.

Le accuse della Procura: 76,5 milioni di euro

Secondo il procuratore di Milano Marcello Viola, sarebbero emersi «gravi carenze del sistema di anti-money laundering» di Revolut. Tali carenze avrebbero consentito a numerosi «soggetti condannati o indagati per gravi delitti» e a «destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali» di accedere al sistema finanziario, agevolando «di fatto la commissione dei reati».

Gli accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere rapporti tra l’istituto e persone indagate o condannate per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche in casi aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa, oltre che per altri reati previsti dalla normativa antimafia.

La contestazione più pesante riguarda la movimentazione di 76,5 milioni di euro. Secondo la Procura, sarebbe emerso «un modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali» che «avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio».

C’è poi un secondo dato: l’inadeguatezza dei controlli avrebbe consentito ai soggetti interessati di movimentare risorse sottoposte a misure cautelari patrimoniali e di sottrarle alla tempestiva individuazione «per oltre 4,6 milioni di euro».

Ventiquattro clienti e nessuna segnalazione

Nel decreto del Tribunale compaiono anche nomi già conosciuti dalle cronache giudiziarie. Tra questi Nunzio Samuele Calamucci, coinvolto nell’inchiesta Equalize, Maurizio Ponzoni, citato nella vicenda di Banca Progetto, e Saverio Pintaudi, collaboratore di giustizia nell’inchiesta Hydra sulle alleanze tra le mafie in Lombardia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel periodo preso in considerazione sarebbero stati individuati 24 soggetti residenti nel circondario milanese, indagati o condannati per reati rilevanti, che avrebbero movimentato attraverso conti Revolut 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026. Un dato particolarmente significativo, riportato dal provvedimento e dalla ricostruzione di Reuters, è il confronto con gli altri intermediari: nei confronti degli stessi soggetti gli altri istituti avrebbero prodotto 265 segnalazioni di operazioni sospette, mentre Revolut non ne avrebbe presentata alcuna.

La Procura sostiene dunque che non si sarebbe trattato di singoli episodi, ma di una carenza più strutturale. La «reiterazione e l’eterogeneità» delle situazioni accertate avrebbero mostrato, secondo gli inquirenti, «l’inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti».

È una contestazione particolarmente delicata per una banca che ha costruito gran parte del proprio modello sull’automazione. Proprio per questo, osservano gli inquirenti, i sistemi automatizzati devono essere in grado di raccogliere le informazioni necessarie, produrre alert affidabili, attivare verifiche rafforzate e individuare schemi anomali.

Cosa cambia per Revolut

L’amministrazione giudiziaria non comporta la chiusura della banca né il blocco dei conti. Il perimetro dell’intervento è circoscritto alle aree nelle quali sono state individuate le criticità.

I due amministratori giudiziari nominati dal Tribunale, l’avvocata Ilaria Ramoni e il professionista Piero Antonio Capitini, dovranno affiancare il management nelle verifiche e nelle attività di bonifica. Secondo quanto riferito da Reuters, il provvedimento prevede anche un piano di interventi correttivi articolato in 15 punti, con una serie di adempimenti e scadenze per rafforzare i controlli.

La Procura ha chiesto la misura preventiva ritenendo la banca «fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti». Sarà ora l’amministrazione giudiziaria a verificare quanto le criticità siano effettivamente profonde e quali interventi siano necessari per correggerle.

La replica: «Collaboreremo pienamente»

Revolut, dal canto suo, non ha scelto la strada dello scontro. «Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane», ha dichiarato un portavoce della banca.

La società ha però sottolineato che il provvedimento non comporta un’interruzione dell’operatività: «Pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti». Una precisazione importante, perché il rischio reputazionale per una banca digitale che ha costruito il proprio rapporto con il pubblico sulla semplicità e sulla velocità dei servizi è probabilmente almeno altrettanto delicato di quello operativo.

Da startup dei pagamenti a banca globale

Per capire la portata del caso bisogna però ricordare che Revolut non è una piccola fintech. È nata a Londra nel 2015 dall’iniziativa di Nik Storonsky e Vlad Yatsenko, con l’obiettivo iniziale di rendere più semplice e meno costoso spendere e trasferire denaro all’estero. Storonsky, oggi amministratore delegato, aveva lavorato come trader di derivati azionari presso Credit Suisse e Lehman Brothers; Yatsenko proveniva invece dall’ingegneria del software finanziario.

Il modello di Revolut ha avuto successo perché ha portato dentro un’unica applicazione una quantità crescente di servizi tradizionalmente distribuiti tra banche, carte, operatori di cambio e piattaforme finanziarie. Conto, pagamenti, cambio valutario, carte, risparmio, investimenti, credito e servizi per le imprese sono progressivamente confluiti nello stesso ecosistema digitale.

La crescita è stata rapidissima. Nel 2025 Revolut ha chiuso con 68,3 milioni di clienti retail, ricavi per 4,5 miliardi di sterline e un utile ante imposte di 1,7 miliardi. I ricavi sono cresciuti del 46% e l’utile ante imposte del 57%.

Anche l’Italia è diventata uno dei mercati più importanti. A ottobre Revolut aveva superato 6 milioni di clienti italiani, con una crescita di un milione rispetto all’inizio dell’anno. Il nostro Paese è diventato il quarto mercato mondiale della società e i depositi degli italiani sulla piattaforma hanno superato 1,2 miliardi di euro.

La valutazione da 115 miliardi e il dossier Ipo

Il paradosso del caso italiano emerge ancora più chiaramente guardando ai numeri della società. Appena dodici giorni fa, il 4 novembre, Revolut ha annunciato la conclusione di un nuovo round di raccolta che ha portato la valutazione privata a 115 miliardi di dollari, il 50% in più rispetto ai 75 miliardi dell’operazione precedente.

Una cifra che colloca Revolut ai vertici del fintech mondiale e la rende una delle società finanziarie private di maggior valore in Europa. Il salto di valutazione è arrivato mentre il gruppo sta accelerando l’espansione internazionale: nel 2026 ha avviato attività bancarie nel Regno Unito, in Messico, Australia e Nuova Zelanda, ottenuto licenze bancarie in Francia, Colombia e Argentina e ricevuto l’approvazione condizionata negli Stati Uniti per la propria licenza bancaria nazionale.

Ed è proprio qui che si inserisce il capitolo Ipo. La quotazione non è dietro l’angolo, ma è ormai chiaramente nel progetto strategico della società. A settembre Storonsky ha confermato che Revolut sta valutando una quotazione a New York e Londra, spiegando di preferire il mercato americano per la maggiore profondità della platea di investitori. A ottobre ha ribadito che, se Revolut procederà con l’Ipo, la preferenza sarebbe per una quotazione primaria negli Stati Uniti.

Il fondatore ha però anche indicato che una quotazione potrebbe avvenire non prima di un altro anno, mentre precedenti indiscrezioni hanno indicato il 2028 come possibile finestra. In altre parole, l’Ipo è un dossier concreto ma non un appuntamento imminente. Ed è proprio per questo che la vicenda italiana arriva in un momento particolarmente sensibile: Revolut sta cercando di accreditarsi come banca globale mentre a Milano deve dimostrare che i suoi sistemi di controllo sono all’altezza della dimensione raggiunta.

Una verifica per il modello fintech

È qui che il caso supera la semplice cronaca giudiziaria. Il punto non è mettere in discussione, sulla base di un provvedimento cautelare, l’intero modello di banca digitale. Né si può trasformare un’amministrazione giudiziaria in una condanna: le accuse dovranno essere verificate nelle sedi competenti e resta ferma la presunzione di non colpevolezza.

Ma proprio la crescita di Revolut rende la vicenda più significativa. Più una fintech assume dimensioni bancarie, raccoglie depositi, concede credito e gestisce milioni di rapporti, più il tema della compliance smette di essere un dettaglio tecnico e diventa una parte essenziale del suo modello industriale.

La sfida, per Revolut, sarà dunque dimostrare che la velocità che le ha permesso di conquistare decine di milioni di clienti può convivere con controlli altrettanto efficienti. Perché se la promessa della banca digitale è fare tutto più rapidamente delle banche tradizionali, la promessa dello Stato di diritto è altrettanto semplice: la tecnologia può cambiare il modo in cui si muove il denaro, non le regole che devono impedire che quel denaro venga utilizzato per commettere reati.

Enrico Foscarini, 16 novembre 2026

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