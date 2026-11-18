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Ogni anno la stessa liturgia, e ogni anno un po’ più affollata. Alle 18 di ieri si è chiusa alla Camera la finestra per gli emendamenti alla manovra e sul tavolo della commissione sono piovute circa 6.600 proposte di modifica, record della legislatura. Fanno più di sedici a testa per ciascuno dei 400 deputati: non è detto che tutti abbiano letto per intero il testo del governo, ma quasi tutti hanno trovato il modo di aggiungerci qualcosa.

Coperture certe, a parole

Il bello è che solo poche ore prima il vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni aveva fatto sapere che tutti i partecipanti «hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali». Detto, fatto: i partiti di governo ne hanno depositate circa 2mila, 800 Forza Italia, 700 la Lega, 307 Fratelli d’Italia. Il resto porta la firma delle opposizioni. La serie storica dice molto: nel 2022 la maggioranza si era data un tetto di 400 emendamenti e ne presentò 617, l’anno dopo Palazzo Chigi chiese «zero emendamenti» e la Lega riuscì comunque a infilarne tre, poi sono arrivati i 4.500 del 2024, i 5.500 dell’anno scorso e i 6.600 di oggi. I buoni propositi di disciplina durano giusto il tempo di un comunicato.

La manovra come sportello

Scorrendo l’elenco si ha l’impressione che la manovra sia, per molti, soprattutto un grande sportello. Noi Moderati chiede un fondo da 5 milioni l’anno per la «comunità educante», 4 milioni in più all’anno per gli oratori, l’innalzamento a 635 milioni del tetto del cinque per mille e 3 milioni per risarcire le attività danneggiate durante le manifestazioni di ottobre. Fratelli d’Italia propone un milione l’anno per le «culle per la vita». La Lega vuole 3.200 militari in più per Strade sicure, una Zes unica nazionale e la possibilità di rateizzare con sanzioni e interessi «per chi non ha più nessuna possibilità di rateizzare», formula che da sola meriterebbe un convegno. Ogni voce, presa singolarmente, ha la sua nobile motivazione: è la somma a fare impressione. Maurizio Lupi la mette così: «Con i nostri emendamenti alla legge di bilancio vogliamo rafforzare le risposte a famiglie, giovani e comunità». Difficile trovare qualcuno che voglia indebolirle.

Il riflesso condizionato: tassare le banche

Poi c’è il capitolo pensioni, dove Forza Italia e Lega chiedono la rivalutazione piena per gli assegni fino a cinque o sei volte il minimo, misura che al ministero dell’Economia giudicano troppo costosa. E siccome i soldi da qualche parte vanno presi, scatta il solito riflesso condizionato: la Lega propone di aumentare il contributo delle banche alzando l’Ires, come se una tassa in più su un settore fosse un pasto gratis e non un costo che, prima o poi, finisce su conti correnti e prestiti di famiglie e imprese. Per fortuna al Mef un altro prelievo sulle banche viene considerato fuori dalle ipotesi di copertura. Resta invece sul tavolo il raddoppio della Tobin tax, che ha già spinto Borsa Italiana e gli operatori di mercato a rivolgere un appello al governo.

Opposizioni, quindici miliardi senza coperture

Le opposizioni, dal canto loro, non si pongono troppi problemi di aritmetica. Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa chiedono, con uno dei loro 18 emendamenti unitari, di aumentare il Fondo sanitario nazionale di «6.365 milioni di euro per l’anno 2027, di 4.352 milioni di euro per l’anno 2028 e di 4.399 milioni di euro annui a decorrere» dal 2029, fino a un finanziamento «non inferiore allo 7,5% del Pil». Quindici miliardi in tre anni, con la stessa disinvoltura con cui si compila una lista della spesa.

Il grande classico: il condono

E non poteva mancare il grande classico italiano, il condono. Allo studio c’è un termine ai Comuni per evadere le vecchie domande rimaste a prendere polvere negli uffici, mentre Fratelli d’Italia punta a riaprire la sanatoria del 2003 in Campania, che allora non la recepì. Qui almeno c’è un merito: chiudere pratiche ferme da vent’anni significa restituire certezza a migliaia di proprietari.

Bandierine per il collegio

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha già avvertito che i «muri portanti» della manovra non si toccano. Nei prossimi giorni i gruppi dovranno indicare gli emendamenti prioritari e la gran parte delle 6.600 proposte finirà nel cestino. Ma intanto ognuno avrà potuto mandare al proprio territorio il comunicato stampa con la sua bandierina. Che è, a ben vedere, lo scopo principale dell’esercizio.

Enrico Foscarini, 18 novembre 2026

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