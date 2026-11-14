Manovra, salta il taglio alla scuola. Ma Landini sciopera lo stesso

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Il primo «tramezzo» della manovra è caduto, e non è uno qualunque. Il governo ha annunciato ai sindacati, convocati nella Sala Verde di Palazzo Chigi, che salterà la riduzione degli organici della scuola prevista dalla legge di Bilancio. È uno dei pochi interventi di contenimento della spesa presenti nel testo, sacrificato sull’altare del consenso. Eppure non è bastato: Maurizio Landini ha confermato lo sciopero generale della Cgil del 20 novembre. A questo punto è difficile non leggere nella mobilitazione una scelta che con il merito della manovra ha poco a che fare e molto con la politica.

Che cosa prevedeva la norma sulla scuola

Per capire le proporzioni basta aprire la relazione tecnica. La legge di Bilancio prevedeva, dall’anno scolastico 2027/2028, un’ulteriore riduzione di 4.925 posti dell’organico dell’autonomia e di 2.049 posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario: circa 7mila posti in tutto, non licenziamenti ma minori assunzioni. Il risparmio stimato era di 83,9 milioni nel 2027 e di 251,7 milioni a regime dal 2028.

Una misura di buon senso, se si considera il crollo demografico. Lo ha ricordato la stessa Giorgia Meloni in un video sui social: «Non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa». La misura, ha spiegato la premier, «cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi», in una scuola che negli ultimi dieci anni ha perso quasi 800mila alunni per il calo delle nascite.

Tramezzi e muri portanti

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva già garantito alla Camera che l’esecutivo sarebbe intervenuto, e ora giudica «molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando». Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva del resto distinto i contenuti modificabili della manovra, i «tramezzi», da quelli intoccabili, i «muri portanti».

Nella Lega si festeggia, seppure a mezza voce: «La manina è scomparsa, così come certe mentalità un po’ troppo draghiane, e non finisce qui», è il messaggio che filtra dagli ambienti vicini a Matteo Salvini. Più esplicito il calcolo dei vertici di Fratelli d’Italia: «Questa mossa serve anche a togliere argomenti a chi scenderà in piazza».

Landini sciopera lo stesso

Il punto è proprio questo: gli argomenti sono stati tolti, ma la piazza resta. La Cgil conferma lo sciopero generale del 20 novembre, al quale si uniranno anche i sindacati di base. Eppure gli altri sindacati sono usciti da Palazzo Chigi con toni ben diversi.

Sulla sanità, ha spiegato la leader della Cisl Daniela Fumarola, il governo sta «continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità». E sulla rivalutazione delle pensioni «ci è stato detto che continuano a verificare e che anche attraverso il percorso parlamentare cercheranno di darci delle risposte». Davanti a un esecutivo che corregge la rotta e apre al dialogo, uno sciopero confermato a prescindere assomiglia più a una mobilitazione politica che a una vertenza sindacale. Con il 2027, anno elettorale, alle porte.

Meno tagli, ma le tasse restano

Resta però un problema, e riguarda i conti. Quei tagli alla spesa, insieme purtroppo all’aumento di alcune tasse, servivano a dare copertura alla manovra. Se la spesa torna a crescere, le imposte non scendono. La relazione tecnica è eloquente: il raddoppio dell’aliquota della Tobin tax sulle azioni, dallo 0,4 allo 0,8%, vale 1,38 miliardi l’anno; l’aumento dell’addizionale Ires per il settore finanziario e assicurativo porta 784 milioni nel 2027 e 695 milioni nel 2028; le accise sui tabacchi altri 112 milioni. Sul fronte delle pensioni, la stretta sulla rivalutazione degli assegni sopra quattro volte il minimo garantisce risparmi per 1,48 miliardi lordi l’anno. Ogni tramezzo abbattuto, se la spesa non viene ridotta altrove, rischia di essere pagato con la pressione fiscale di oggi o con il debito di domani.

Exit tax e Superbonus

Gli altri ritocchi vanno nella direzione giusta. Sulla exit tax, il prelievo del 26% sui guadagni finanziari di chi trasferisce la residenza all’estero, si lavora per circoscriverla ai patrimoni milionari e a chi si sposta per eludere il Fisco. Va detto che la relazione tecnica stima un gettito di appena 6,7 milioni l’anno: un’imposta che incassa poco ma rischia di fare molto danno all’immagine di un Paese che vuole attrarre capitali.

Aperture anche sullo spalmacrediti del Superbonus, che divide in dieci rate annuali le compensazioni dei crediti relativi alle spese 2023: in gioco ci sono 20,5 miliardi di crediti utilizzabili nel 2027, che verrebbero diluiti in un decennio. Tra le ipotesi c’è l’esenzione per le piccole e medie imprese con crediti contenuti. «Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno spazi di lavoro», ha commentato il vicepresidente di Confindustria Angelo Camilli.

Enrico Foscarini, 14 novembre 2026

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