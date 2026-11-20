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Partiamo da una premessa fondamentale: non sono contrario al principio di tassare maggiormente chi ha di più per aiutare chi ha di meno. Anzi, lo considero un principio di giustizia sociale sul quale non ho assolutamente nulla da ridire. È la patrimoniale, come strumento fiscale da introdurre in Italia, a non convincermi affatto.

E provo a spiegare perché. La prima questione è quasi paradossale. Trovo francamente assurda la narrazione secondo cui servirebbe una patrimoniale per finanziare scuole, ospedali, case popolari e interventi contro la povertà. L’Italia è un Paese in cui la spesa pubblica supera i 1.100 miliardi di euro all’anno. Davvero vogliamo sostenere che con 1.100 miliardi non riusciamo a finanziare adeguatamente sanità, istruzione e politiche sociali, mentre improvvisamente riusciremmo a farlo grazie a una nuova imposta da qualche miliardo? Prima ancora di discutere di nuove tasse, forse dovremmo interrogarci su come spendiamo le risorse che già abbiamo.

I numeri della patrimoniale: 8 miliardi per il PD, 15,9 per AVS

Ma veniamo ai numeri. Perché è qui che cominciano le mie perplessità più serie. La patrimoniale è diventata uno dei temi centrali del confronto nel campo largo. AVS la considera irrinunciabile. Nicola Fratoianni è arrivato a dichiarare che senza patrimoniale non ci sarebbe nemmeno la coalizione. Il PD guarda a una tassazione dei grandissimi patrimoni, mentre Giuseppe Conte continua a mantenere una posizione più sfumata.

Concentriamoci dunque sulle due ipotesi più rilevanti. Secondo le stime circolate sulla proposta sostenuta dal PD, il gettito potrebbe raggiungere 8 miliardi di euro all’anno. AVS, che ha già presentato un emendamento, prevede addirittura 15,9 miliardi annui. E qui, francamente, il ragionamento comincia a non tornarmi.

Perché la patrimoniale non è un’invenzione italiana. È uno strumento fiscale già sperimentato altrove. Nel 1990 erano dodici i Paesi europei dell’OCSE che applicavano un’imposta generale ricorrente sui patrimoni netti. Nel 2018 ne erano rimasti soltanto tre: Norvegia, Spagna e Svizzera.

E quanto incassano questi Paesi? Secondo i dati OCSE relativi al 2023:

Norvegia : circa 2,7 miliardi di euro.

: circa 2,7 miliardi di euro. Spagna: circa 3,1 miliardi.

Svizzera: circa 9,5 miliardi.

Ora confrontiamo questi numeri con le previsioni italiane: per il PD circa 8 miliardi e per AVS 15,9 miliardi. Naturalmente, i sistemi fiscali non sono identici: cambiano aliquote, soglie e patrimoni interessati. Ma resta una domanda piuttosto semplice: su quali basi possiamo considerare attendibili previsioni tanto ambiziose? Soprattutto considerando che la maggior parte dei Paesi europei ha abbandonato questo tipo di imposta.

Non sono soltanto io a nutrire dubbi. Sean Bray, direttore delle politiche fiscali di Tax Foundation Europe, ha definito irrealistica la previsione di AVS. Non voglio avventurarmi in ragionamenti sulla fuga dei capitali, sugli spostamenti di residenza o su altri fenomeni che non saprei quantificare. Mi limito a osservare i dati disponibili e ad ascoltare le valutazioni degli analisti.

E tutto questo mi porta a dubitare seriamente che gli incassi effettivi possano raggiungere le cifre annunciate. il vero rischio è e se la patrimoniale non incassasse quanto promesso? Ma il vero problema, secondo me, è un altro. Ed è molto più serio.

La politica è fatta di programmi, promesse elettorali, impegni di spesa e relative coperture finanziarie. E ho l’impressione che questa patrimoniale stia diventando, nel dibattito politico, una sorta di soluzione buona per qualsiasi problema. Non sto sostenendo che con la patrimoniale si voglia finanziare l’intero programma del campo largo. Sarebbe una sciocchezza. Ma se prevedi di incassare una determinata cifra, è ragionevole immaginare che tu abbia già deciso come utilizzare quelle risorse.

Facciamo allora un esempio. Immaginiamo che un futuro governo preveda di incassare 10 miliardi di euro all’anno dalla patrimoniale e approvi interventi contando su quelle entrate: nuove prestazioni sociali, sostegni alle famiglie, riduzioni fiscali o altre iniziative.

Poi, alla prova dei fatti, la patrimoniale incassa soltanto 3 miliardi. Un’ipotesi, sia chiaro. Non una previsione. Mancano 7 miliardi di euro. Ogni anno.E gli impegni che nel frattempo hai assunto, quelli, rimangono.A questo punto la domanda è inevitabile.

CHI CE LI METTE QUEI 7 MILIARDI?

Le possibilità sono sostanzialmente tre: puoi tagliare altre spese, sottraendo risorse ad altri interventi; puoi ricorrere a un maggiore deficit, aumentando il debito pubblico e trasferendo il problema sugli anni successivi; oppure puoi introdurre nuove tasse. E qui arriviamo al cuore della questione. “Tanto la patrimoniale la pagano i ricchi”: siamo proprio sicuri? “Ma che te ne importa della patrimoniale? Tanto mica sei miliardario! La pagheranno i ricchi!”.

È un ragionamento che sento ripetere continuamente e che, francamente, trovo piuttosto superficiale. Perché il problema non è soltanto chi paga direttamente la patrimoniale. Il problema è chi rischia di pagare le conseguenze se quella patrimoniale non produce il gettito previsto.

E se, per mantenere gli impegni assunti, diventasse necessario introdurre altre imposte, chi ci garantisce che quelle nuove tasse non finirebbero per colpire anche il ceto medio, i lavoratori, le famiglie e i piccoli risparmiatori? Ecco il paradosso: introduci una patrimoniale sostenendo che pagheranno soltanto i più ricchi. Ma se le entrate non bastano, rischi di dover chiedere altri soldi anche a chi ricco non è.

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Non sto dicendo che accadrà necessariamente. Sto dicendo che è un rischio concreto, sul quale chi propone questa imposta dovrebbe fornire risposte precise, invece di limitarsi ad annunciare miliardi di euro come se fossero già nelle casse dello Stato. Una questione di principio E consentitemi di concludere con una riflessione molto personale.

Trovo profondamente distante dalla mia sensibilità l’idea di giudicare una legge, una proposta politica o un principio esclusivamente sulla base del fatto che mi riguardi direttamente oppure no. Perché se, per assurdo, un domani un governo dovesse proporre delle nuove leggi razziali, io dovrei fregarmene soltanto perché sono «bianco e ariano»? Perdonatemi, di che cazzo stiamo parlando?

Guglielmo Mastroianni, 19 novembre 2026

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