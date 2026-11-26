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Un cartello e una freccia. È questa la soluzione suggerita da Rosario Fiorello per risolvere la polemica sull’Albero del Dono di Milano. Lo showman è intervenuto a La Pennicanza, su Rai Radio 2, contestando la scelta della denominazione dell’abete installato in piazza Duomo. E soprattutto sottraendo la questione al dibattito tra partiti: «Qui non c’entra niente la destra e la sinistra, qui c’entra il buon senso. Smettetela, basta, basta. Quello è l’albero di Natale».

Secondo Fiorello, nessuno avrebbe chiesto all’amministrazione milanese di rinunciare al riferimento al Natale per ragioni religiose. Lo showman ha quindi rivendicato la necessità di preservare le tradizioni, senza trasformarle necessariamente in una questione politica. E ha lanciato una singolare proposta: «Invito tutti i milanesi di buon senso, se ce ne sono, e ce ne sono tantissimi, di andare lì con dei cartelli. Scrivete semplice: “Questo è un albero di Natale”, con la freccetta che va verso l’albero e lo lasciate». Non è mancata neppure una battuta rivolta all’amico Amadeus, che Fiorello ha invitato ironicamente a portare il proprio cane sotto l’abete per lasciarvi un dono.

La vicenda è nota. L’amministrazione di Beppe Sala ha presentato l’abete di 26 metri, arrivato da Levico Terme e destinato a illuminare piazza Duomo dal prossimo 4 dicembre, con il nome di Albero del Dono. La denominazione è legata a un progetto benefico che coinvolge tre sponsor e altrettante realtà impegnate nell’assistenza alle persone in difficoltà: Progetto Arca, Caritas Ambrosiana e Comunità di Sant’Egidio. A suscitare le critiche di numerosi cittadini e di alcuni esponenti politici non è stata però l’iniziativa solidale in sé, quanto la scelta del nome. E le contestazioni non sono arrivate soltanto da Fratelli d’Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, con il portavoce milanese Stefano Buffagni.

Il sindaco ha respinto le accuse, definendo quella sull’albero una «polemica meschina e anche un po’ ignorante» e ricordando che la stessa denominazione era già stata utilizzata nel 2020. Poi ha spostato il confronto sul terreno religioso, mettendo in discussione la pratica cristiana dei suoi interlocutori e dichiarandosi disponibile a discutere con loro del valore del cristianesimo. «Io domenica ero a messa», ha puntualizzato Sala, rivolgendosi in particolare all’esponente di Fratelli d’Italia Deborah Dell’Acqua.

Fiorello ha riportato invece la discussione sul significato che l’albero assume per chi festeggia il Natale, indipendentemente dall’appartenenza politica e dalla pratica religiosa. Il suo appello è quello di non rinunciare alle tradizioni, neppure in una società che cambia rapidamente. E per ribadire il concetto, secondo lo showman, ai milanesi basterebbero cinque parole: «Questo è un albero di Natale».

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