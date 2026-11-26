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Ci mancava soltanto la lezione di cristianesimo di Beppe Sala. Il sindaco di Milano non ha gradito le critiche per la scelta di ribattezzare “Albero del Dono” il tradizionale albero di Natale di piazza Duomo e ha pensato bene di salire in cattedra, dispensando patenti di buona condotta cristiana ai suoi avversari politici. Una polemica “meschina e pure ignorante”, l’incredibile sentenza del primo cittadino, che a sostegno della sua tesi ha ricordato come già nel 2020 l’abete fosse stato chiamato allo stesso modo. Come se aver fatto una scelta discutibile sei anni fa rendesse meno discutibile ripeterla oggi. Anzi, Sala riesce nell’impresa di rivendicare una scelta imbarazzante due volte.

A sollevare il caso era stata Deborah Dell’Acqua, vicecoordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, che aveva definito “inaccettabile” la scelta del nome, accusando “Sala e la sinistra di censurare le nostre tradizioni”. Apriti cielo. Il sindaco, a margine della presentazione della mostra dedicata a Leonardo alle Gallerie d’Italia, ha tirato in ballo persino la sua partecipazione alla messa domenicale: “Si ergono a maestri, non so se possano essere maestri, non so se siano cristiani praticanti. Io domenica, per dare un riferimento preciso, ero a messa alle 12 a Santa Francesca Romana”. E ancora: “Ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Si faccia avanti, venga a trovarmi e ne discutiamo”.

Ora, che cosa c’entri la presenza di Sala alla messa delle 12 con il nome dell’albero di piazza Duomo resta un mistero. Anche perché non occorre essere cristiani praticanti per riconoscere il valore culturale e identitario del Natale. Né serve superare un esame di catechismo al cospetto del sindaco per rivendicare il diritto di chiamare le cose con il loro nome.

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Nel 2020 l'”Albero del Dono” era legato a un’iniziativa benefica di Coca-Cola a sostegno del Banco Alimentare, nell’ambito del progetto “Natale degli Alberi”. Quest’anno, invece, saranno tre sponsor – Lilly, Dils e Lafarmacia – a sostenere Progetto Arca, Caritas Ambrosiana e Comunità di Sant’Egidio. Iniziative certamente meritorie, sulle quali nessuno avrebbe motivo di eccepire. Ma da quando la solidarietà è incompatibile con la parola Natale? Non è forse proprio il dono uno dei significati più autentici di questa festività?

L’abete, arrivato da Levico Terme, sarà addobbato con le decorazioni tradizionali e acceso il prossimo 4 dicembre. Insomma, sarà a tutti gli effetti un albero di Natale. Evidentemente a Palazzo Marino chiamarlo semplicemente così era troppo banale. E per chi osa farlo notare c’è sempre la possibilità di farsi impartire una lezione di cristianesimo da Beppe Sala.

Massimo Balsamo, 26 novembre 2026

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