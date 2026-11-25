L’accusa ai Pm di Degennaro. Tutti con i Russi, anche Veneziani. La patrimoniale del campo largo. Grillo tentato. I soldi di Trump. Mentana a Tv8 e Corriere nuova direzione. La follia di Milano, l’albero “del dono” e non “di Natale”
00:00:00 La polemica sull’albero del dono a Milano e la critica all’amministrazione comunale
00:05:00 Il caso De Gennaro: il suicidio del poliziotto e le accuse contro la magistratura
00:07:43 La guerra in Libia con il bombardamento ucraino di una nave iraniana
00:11:02 La proposta di tassazione del campo largo: patrimoniale e imposte sulle rendite finanziarie
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 24/11/2026