Libro di scuola anti-Meloni, Laterza fa gne gne: “Il ministro non può chiederne il ritiro”

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Alessandro Laterza ha ragione su un punto. Un ministro non può decidere quali libri debbano essere adottati nelle scuole, né pretendere che un editore riscriva un manuale perché non gli piacciono le opinioni degli autori. Sacrosanto. Ma la replica dell’amministratore delegato della casa editrice alla polemica sul libro di storia che descrive il governo Meloni come liberticida sembra evitare la questione principale. Perché qui non stiamo parlando soltanto di libertà di espressione, di autonomia degli insegnanti o di interpretazioni politiche. Stiamo parlando, molto più banalmente, della qualità di un testo scolastico. E quindi di ciò che un editore decide di pubblicare e mettere in catalogo per gli studenti.

Interpellato dall’Ansa, Laterza si domanda perché la vicenda sia tornata d’attualità dopo le polemiche dell’estate 2025. «Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di auto autocensura», osserva. Poi pone la questione di principio: «Può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no, a prescindere da questo o quel libro da questo o quel contenuto». Benissimo. Ma chi ha detto che per correggere un errore debba intervenire un ministro? Possibile che una casa editrice non possa valutare autonomamente la precisione delle parole utilizzate nei propri manuali? Perché il problema, come abbiamo raccontato nel nostro precedente articolo, è proprio ciò che si legge in quelle pagine.

Prendiamo i famosi «piani di deportazione» dei migranti attribuiti al governo Meloni. Quali sarebbero, esattamente? Il manuale non si limita a criticare i rimpatri o il trasferimento di migranti nei centri in Albania, che possono naturalmente essere contestati sul piano politico e giuridico (anche se ci si domanda se una lezione di storia alle superiori sia il contesto giusto, in ogni caso, per affrontare un tema di questa attualità). Il problema è che il manuale parla di deportazione, un termine con un significato storico e giuridico preciso. Se gli autori intendono sostenere che determinate politiche costituiscano deportazioni, dovrebbero spiegare perché, indicare i provvedimenti e argomentare quella qualificazione. Altrimenti siamo davanti a un’accusa gravissima presentata come una semplice informazione scolastica. E non basta invocare la libertà di pensiero per risolvere il problema. Viene il dubbio, in realtà, che gli autori abbiano commesso lo stesso errore di tanti giornalisti, ovvero tradurre le “deportation” americane col termine “deportazione” anziché “rimpatrio” e applicandolo poi anche alle politiche migratorie dell’Italia, stravolgendo però contesto e significato. Non proprio il massimo, se così è, per un libro di testo scolastico.

Un altro motivo per ritirare il libro o correggerlo, comunque, Laterza ce lo avrebbe. Il libro sostiene che il governo «si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide», citando il decreto Sicurezza. Dichiaratamente? Da chi? Meloni, Salvini o Tajani hanno forse dichiarato che quelle norme servivano a comprimere le libertà dei cittadini? Hanno annunciato di voler limitare il diritto di manifestare? No. Gli autori possono certamente ritenere che quelle misure abbiano effetti liberticidi. È una valutazione legittima, da discutere e argomentare. Ma definirle «dichiaratamente liberticide» significa suggerire che quella finalità sia stata esplicitamente ammessa. E questa non è un’interpretazione storica: è un uso quantomeno improprio delle parole. Un errore da penna blu, verrebbe da dire. Penna che diventa rossa quando ci si accorge che appena tre righe sopra, nello stesso periodo, compare di nuovo il medesimo avverbio, questa volta riferito alla «base dichiaratamente fascista» di Fratelli d’Italia. Anche la scrittura, evidentemente, meriterebbe una ripassata.

Ecco perché la risposta di Laterza non convince. Nessuno dovrebbe obbligare un editore a cambiare un libro per ordine del governo. Ma la libertà editoriale non esonera dalla responsabilità editoriale. Un manuale scolastico non è un volantino di partito, né un editoriale su un quotidiano. È uno strumento didattico che dovrebbe distinguere i fatti dalle opinioni, usare termini accurati e permettere agli studenti di comprendere ciò che stanno studiando. E se un editore ritiene che ogni richiesta di correzione equivalga a una forma di censura, rischia di trasformare un principio giusto in un alibi piuttosto comodo. Signori, ve lo dico: ChatGPT istruito con tutto l’archivio del Manifesto avrebbe fatto meglio. E non è esattamente un complimento.

Nel pomeriggio, il ministro Valditara ha risposto: “Caro Editore, a differenza di molti altri Paesi europei, che pure sono democratici e con governi ‘progressisti’, in Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Il nostro sistema ha preferito responsabilizzare editori e docenti. Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice”.

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